Які авто з ГБО купують українці: опублікована статистика

На початку року українці активно купували авто з ГБО, хоча в порівнянні з минулим роком ринок цих машин трохи просів. При цьому велика частина зареєстрованих ТЗ на газі – це моделі вторинного ринку.
Як слідує з статистики Укравтопрому, за перші два місяці 2020 року (січень-лютий) в Україні було куплено і поставлено на облік 3700 автомобілів, оснащених газоболонние обладнанням, з яких 95% – це ввезені з-за кордону старі авто.
auto-house.info
Серед найпопулярніших б/в авто з ГБО п'ятірка лідерів виглядає наступним чином:
1 Skoda – 527 од.
2 Hyundai – 408 од.
3 Volkswagen – 356 од.
4 Opel – 296 од.
5 Renault – 292 од.
А ось по нових авто ТОП дещо відрізняється:
1 Renault – 41 од.
2 Volkswagen – 29 од.
3 Hyundai – 24 од.
4 Mitsubishi – 15 од.
5 Fiat – 14 од.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року авто з ГБО дещо впали в популярності, але тому є об'єктивна причина: недавно реєстрація газобалонного обладнання подорожчала в Україні у декілька разів – до 3000-3800 грн.
Відзначимо, що з початку року всього в Україні купили 14 тис. нових і 61 тис. старих авто. Серед нових авто був помічений небувалий сплеск, про що OBOZREVATEL вже докладно розповідав в цьому матеріалі.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся