Які авто з ГБО купують українці: опублікована статистика

На початку року українці активно купували авто з ГБО, хоча в порівнянні з минулим роком ринок цих машин трохи просів. При цьому велика частина зареєстрованих ТЗ на газі – це моделі вторинного ринку.

Як слідує з статистики Укравтопрому, за перші два місяці 2020 року (січень-лютий) в Україні було куплено і поставлено на облік 3700 автомобілів, оснащених газоболонние обладнанням, з яких 95% – це ввезені з-за кордону старі авто.

auto-house.info

Серед найпопулярніших б/в авто з ГБО п'ятірка лідерів виглядає наступним чином:

1 Skoda – 527 од.

2 Hyundai – 408 од.

3 Volkswagen – 356 од.

4 Opel – 296 од.

5 Renault – 292 од.

А ось по нових авто ТОП дещо відрізняється:

1 Renault – 41 од.

2 Volkswagen – 29 од.

3 Hyundai – 24 од.

4 Mitsubishi – 15 од.

5 Fiat – 14 од.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року авто з ГБО дещо впали в популярності, але тому є об'єктивна причина: недавно реєстрація газобалонного обладнання подорожчала в Україні у декілька разів – до 3000-3800 грн.

Відзначимо, що з початку року всього в Україні купили 14 тис. нових і 61 тис. старих авто. Серед нових авто був помічений небувалий сплеск, про що OBOZREVATEL вже докладно розповідав в цьому матеріалі.

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