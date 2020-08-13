Як виглядав ЗАЗ Таврія для Європи. Архівні фото

ЗАЗ для Франції відрізнявся від моделі на українському ринку. Фото: firstgear.ua.

Свого часу ЗАЗ Таврія продавався не лише в Україні. Так, з 1991 по 1993 рік ЗАЗ-1102 був представлений на французькому ринку. При цьому автомобіль помітно відрізнявся від оригіналу для нашої країни.

Як повідомляє First Gear, європейською локалізацією моделі займалася французька компанія Poch. Після модернізації, як видно на архівних фото, модель сильно змінилася.

Таврія отримала нові бампери, завдяки чому спереду бюджетний автомобіль виглядає по-іншому. Також з'явилися ковпаки на колісних дисках з особливим дизайном.

Tavria XL – ЗАЗ-1102 для Франції. Фото: firstgear.ua

Крім того, в салоні ЗАЗ-1102 змінилися оздоблювальні матеріали, через що якість інтер'єру зросла, а внутрішній простір став більш комфортним. У Франції такий автомобіль називався Tavria XL.

"Французька" Таврія відрізнялася зміненим дизайном. Фото: firstgear.ua

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