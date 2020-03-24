Як виглядає УАЗ Буханка з двигуном від літака. Фото

Свого часу універсальність позашляховика УАЗ Буханка намагалися піднімати всіма доступними способами. Була навіть модифікація з двигуном від літака для роботи на аеродромах.

УАЗ-452/37411 з допоміжним авіаційним газотурбінним двигуном ТА-6А був розроблений на роль стартера для двигунів радянських реактивних літаків. Цей незвичайний автомобіль використовували, коли штатний стартер авіалайнерів був несправний, як би дивно це не звучало.

УАЗ Буханка використовували для "пожвавлення" літаків Facebook УАЗ. Ульяновский Автомобильный Завод

Компресор силової установки УАЗа нагрівав повітря до температури вище 200 градусів, який потім подавався в двигун літака і таким чином заводився в тому випадку, якщо бортовий стартер не працював.

Ось таким чином за допомогою УАЗа заводили літаки з забавним написом ROSSIYA Facebook УАЗ. Ульяновский Автомобильный Завод

Зовні такий УАЗ Буханка можна було легко відрізнити від цивільної версії повнопривідного мінівена завдяки новому бамперу, в якому ховалися термостійкі шланги. Саме вони подавали розігріте повітря в двигуни літаків. Бічні стекла були замінені вентиляційними решітками, адже двигун від літака займав майже весь простір кузова.

В кузові Буханки авіаційний мотор займав багато місця Facebook УАЗ. Ульяновский Автомобильный Завод

Крім незвичайної силової установки, "авіаційний" УАЗ оснащувався блоком управління двигуном, системою пожежогасіння, радіозв'язком з аеродромом та екіпажем літака.

Зовні особливий УАЗ відрізнявся від стандартної моделі Facebook УАЗ. Ульяновский Автомобильный Завод

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