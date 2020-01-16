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16 січня • оновлено в 18:50
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Як виглядає перший в історії автомобіль з переднім бампером

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Сьогодні конструкцію автомобілів доведено до певної формальної системи, яка містить перелік необхідних компонентів. Але такий елемент, як бампер, з'явився вперше в 1897 році.

Автомобіль під назвою NW Präsident цікавий тим, що є першою відомою в історії машиною, що отримала передній бампер, який сьогодні нам з вами зовсім не здається чимось незвичайним. Як з'ясував OBOZREVATEL, тоді автори і не підозрювали, до чого це призведе.

В кінці XIX століття NW Präsident виглядав майже так само, як будь-який інший автомобіль – за винятком однієї деталі

В кінці XIX століття NW Präsident виглядав майже так само, як будь-який інший автомобіль – за винятком однієї деталі

auto.cz

Чеська компанія, до речі, в 1920 році отримала назву Tatra і надалі ще неодноразово порадує світ революційними винаходами, такими як аеродинамічно продуманий кузов і незалежна підвіска. Але все це було через десятиліття після появи бампера.

Процес складання NW Präsident в чеському Копрівніце виглядав чарівно

Процес складання NW Präsident в чеському Копрівніце виглядав чарівно

auto.cz

Ця нехитра деталь була придумана в 1987 році і встановлена саме в передній частині NW Präsident. Тоді цей елемент розроблявся виключно як прикраса, про безпеку в кінці XIX століття ніхто й не замислювався.

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Цікаво, що через багато років, якщо точніше – до 1977-го, з'явилася копія цього автомобіля. Фахівці Tatra задумали створити її для музею компанії. До того ж оригінальний автомобіль на той час піддався величезній кількості доробок і з конструктивної точки зору вже був далекий від первісного твору. Але відродити унікальний транспортний засіб було непросто.

В такому перетвореному стані той самий NW Präsident дістався наших днів. Перекладина з візерунками в передній частині – це бампер

В такому перетвореному стані той самий NW Präsident дістався наших днів. Перекладина з візерунками в передній частині – це бампер

auto.cz

Для цього знадобилося відновити 1146 креслень, адже в розпорядженні конструкторів було всього 59 збережених матеріалів. З цієї причини багато елементів автомобіля довелося відновлювати по записах і світлинах, яких, як неважко здогадатися, з початку ХХ століття збереглося не так багато.

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Кожна звична частина автомобіля одного разу з'явилася вперше. Як правило, будь-який новий елемент у свою чергу вплинув на розвиток світового автопрому. Звісно, те ж саме зробив і бампер. Важко припустити, як би виглядали машини сьогодні, якби 123 роки тому на території сучасної Чехії не придумали це нехитрий і на той момент виключно декоративний винахід.

Так виглядає копія автомобіля, що, як передбачається, відображає дизайн оригінальної моделі 1897 року. Свого часу NW Präsident вважався люксовим авто

Так виглядає копія автомобіля, що, як передбачається, відображає дизайн оригінальної моделі 1897 року. Свого часу NW Präsident вважався люксовим авто

auto.cz

Як розповідав OBOZREVATEL, в США щасливчики виявили цілий гараж з довоєнними автомобілями.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
б/к автомобіль новини ретро авто Tatra
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