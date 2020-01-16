Як виглядає перший в історії автомобіль з переднім бампером

Сьогодні конструкцію автомобілів доведено до певної формальної системи, яка містить перелік необхідних компонентів. Але такий елемент, як бампер, з'явився вперше в 1897 році.

Автомобіль під назвою NW Präsident цікавий тим, що є першою відомою в історії машиною, що отримала передній бампер, який сьогодні нам з вами зовсім не здається чимось незвичайним. Як з'ясував OBOZREVATEL, тоді автори і не підозрювали, до чого це призведе.

В кінці XIX століття NW Präsident виглядав майже так само, як будь-який інший автомобіль – за винятком однієї деталі auto.cz

Чеська компанія, до речі, в 1920 році отримала назву Tatra і надалі ще неодноразово порадує світ революційними винаходами, такими як аеродинамічно продуманий кузов і незалежна підвіска. Але все це було через десятиліття після появи бампера.

Процес складання NW Präsident в чеському Копрівніце виглядав чарівно auto.cz

Ця нехитра деталь була придумана в 1987 році і встановлена саме в передній частині NW Präsident. Тоді цей елемент розроблявся виключно як прикраса, про безпеку в кінці XIX століття ніхто й не замислювався.

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Цікаво, що через багато років, якщо точніше – до 1977-го, з'явилася копія цього автомобіля. Фахівці Tatra задумали створити її для музею компанії. До того ж оригінальний автомобіль на той час піддався величезній кількості доробок і з конструктивної точки зору вже був далекий від первісного твору. Але відродити унікальний транспортний засіб було непросто.

В такому перетвореному стані той самий NW Präsident дістався наших днів. Перекладина з візерунками в передній частині – це бампер auto.cz

Для цього знадобилося відновити 1146 креслень, адже в розпорядженні конструкторів було всього 59 збережених матеріалів. З цієї причини багато елементів автомобіля довелося відновлювати по записах і світлинах, яких, як неважко здогадатися, з початку ХХ століття збереглося не так багато.

Кожна звична частина автомобіля одного разу з'явилася вперше. Як правило, будь-який новий елемент у свою чергу вплинув на розвиток світового автопрому. Звісно, те ж саме зробив і бампер. Важко припустити, як би виглядали машини сьогодні, якби 123 роки тому на території сучасної Чехії не придумали це нехитрий і на той момент виключно декоративний винахід.

Так виглядає копія автомобіля, що, як передбачається, відображає дизайн оригінальної моделі 1897 року. Свого часу NW Präsident вважався люксовим авто auto.cz

Як розповідав OBOZREVATEL, в США щасливчики виявили цілий гараж з довоєнними автомобілями.

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