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14 квітня • оновлено в 20:07
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Як виглядає найдешевша підробка Bugatti Veyron

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За цю б / у Bugatti Veyron просять 23 000 доларів. Зовсім небагато за один з кращих гіперкарів в історії. Вся справа в тому, що це зовсім і не Bugatti. Машину продають в Японії.

Під трохи видозміненим кузовом легко впізнати Audi TT (2002 року випуску), на основі якої і створено цю слабеньку репліку. Здається, колишній власник не дуже-то старався. Але після того, як замінив стандартну передню решітку на "підкову" в стилі Bugattі, відступати було запізно.

Audi TT намагалися перетворити на Bugatti Veyron. Не вийшло

Audi TT намагалися перетворити на Bugatti Veyron. Не вийшло

carscoops.com

Audi TT намагалися перетворити на Bugatti Veyron. Не вийшло

Audi TT намагалися перетворити на Bugatti Veyron. Не вийшло

carscoops.com

Свого часу перше покоління Audi TT справді іноді називали маленькою Bugatti Veyron. Але власник цього автомобіля, здається, сприйняв цей комплімент німецькому спортивному автомобілю занадто буквально.

Audi TT намагалися перетворити на Bugatti Veyron. Не вийшло

Audi TT намагалися перетворити на Bugatti Veyron. Не вийшло

carscoops.com

Audi TT намагалися перетворити на Bugatti Veyron. Не вийшло

Audi TT намагалися перетворити на Bugatti Veyron. Не вийшло

carscoops.com

Звісно, навіть здалеку цю б / у Ауді ТТ неможливо сплутати з Бугатті Вейрон. Дешевизною віє за версту, пропорції та розмір кузова абсолютно не ті, колеса занадто малі, а плавець, який спускається з даху до багажника, виглядає надто безглуздо.

Audi TT намагалися перетворити на Bugatti Veyron. Не вийшло

Audi TT намагалися перетворити на Bugatti Veyron. Не вийшло

carscoops.com

Audi TT намагалися перетворити на Bugatti Veyron. Не вийшло

Audi TT намагалися перетворити на Bugatti Veyron. Не вийшло

carscoops.com

Салон Audi TT виглядає більш прозаїчно і зовсім не намагається копіювати Bugatti Veyron

Салон Audi TT виглядає більш прозаїчно і зовсім не намагається копіювати Bugatti Veyron

carscoops.com

Така популярність в мережі може посприяти швидкому продажу старої машини, але навряд чи хтось назве це творіння красивим.

У першій генерації Audi TT була дуже симпатичним автомобілем

У першій генерації Audi TT була дуже симпатичним автомобілем

audi.com

Наблизити ТТ до Veyron не вдалося

Наблизити ТТ до Veyron не вдалося

bugatti.com

OBOZREVATEL раніше повідомляв про дуже дорогий годинник, всередині якого встановлено копію двигуна Bugatti Chiron.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
тюнінг підробка Bugatti Audi б/к автомобіль авто
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