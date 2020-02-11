Як виглядає найдешевша Audi Q7: компанія показала новий кросовер

Audi Q7 2020 отримав нову модифікацію, яка стала найдешевшою в лінійці великого кросовера німецького бренду. Новинка побореться за покупців у сегменті преміальних авто.

Як стало відомо OBOZREVATEL, новий кросовер Ауді оцінили в 54 800 доларів, що виявилося куди більш привабливою сумою, ніж раніше. Для порівняння, до появи новинки найдешевша Audi Q7 коштувала близько 60 тис. доларів.

Кросовер Audi Q7 2020 показали в найдешевшій версії audi.com

Першим ринком для моделі стали США. Але в подальшому кросовер в такому базовому виконанні напевно з'явиться і в інших країнах. Модифікація називається Audi Q7 45 TFSI і пропонує чотирициліндровий бензиновий двигун об'ємом 2 л. Цей мотор видає 248 к.с. та 370 Нм крутного моменту.

Розгін до 100 км/год в цьому випадку займає 6,9 с, а максимальна швидкість дорівнює 209 км/год. Крім того, у стандартне оснащення увійшли світлодіодні фари, 19-дюймові колісні диски, датчики дощу, двері багажника з електроприводом.

Найдешевша Audi Q7 не обділена оснащенням audi.com

А ще – три монітори на передній панелі (включаючи цифровий щиток приладів), шкіряна обробка і дерев'яний декор, панорамний дах і трьохзонний клімат-контроль. Виходить, єдине упущення, за рахунок якого Audi Q7 відчутно подешевшала, – потужність двигуна. Адже наступна модифікація, яка в США починається з 60 тисяч, пропонує 3-літровий мотор на 335 к.с. З іншого боку, 248 к.с. – зовсім не соромітний показник.

Інтер'єр базової Audi Q7 виглядає гідно audi.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, електричний кросовер Audi e-tron quattro здивував свого власника незвичайним повідомленням, яке ніхто не очікував побачити в електрокарі.

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