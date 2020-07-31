Який вигляд має американська Лада з двигуном Toyota

У штаті Флорида (США) ВАЗ-2105 1988 року випуску піддали дуже серйозному доопрацюванню. Під капотом опинився шестициліндровий двигун від Toyota Supra.

Зовні тюнінгований ВАЗ-2105 відрізняється від стандартної моделі. Фото: firstgear.ua

Мотор отримав збільшену турбіну, завдяки якій потужність силової установки становить 540 к.с. та 678 Нм крутного моменту. Утім, віддачу обмежили на 500 к.с.

Двигун працює в парі з 6-ступеневою КПП Nissan, а в підвісці є деталі від Ford. Тож від ВАЗ-2105 тут залишилося не так багато. Хіба що зовні автомобіль усе ще має впізнаваний вигляд, навіть незважаючи на полегшений кузов і аеродинамічні модифікації.

У салоні з'явився жорсткий каркас безпеки та спортивні сидіння.

Мотор ВАЗ-2105 від Toyota видає більш ніж 500 к.с. Фото: firstgear.ua

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