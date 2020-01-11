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11 січня • оновлено в 10:56
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Як в Україні взялися за оновлення УАЗ "Буханка" і що з цього вийшло

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Ульяновський автомобільний завод опублікував на своїй сторінці в Facebbok архівні фото концепту оновленого фургона УАЗ-452. Що, цікаво даний проект був розроблений в Україні.

Як з'ясував OBOZREVATEL, задумка по оновленню знаменитої "Буханки" з'явилася ще на початку 1990-х років. За проект взявся львівський НДІ "Укравтобуспром", і у 1993 році він показав готовий автомобіль, який отримав назву Сула-3980.

Сула-3980

Сула-3980

УАЗ. Ульяновський автомобільний завод, Facebook

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Замовником модернізованої "Буханки" виступав не сам УАЗ, а завод "Автомаш", який знаходиться у Лубнах Полтавської області. Пріоритет віддавався каретам швидкої допомоги і реанімаційним автомобілям (саме така машина в результаті і була побудована), але заодно львівська команда розробила ще одну версію машини – пікап з дворядної кабіною. Також в проекті значилися 11-місцевий мікроавтобус та навіть сідельний тягач, проте їх прототипи не були побудовані.

Сула-3980

Сула-3980

УАЗ. Ульяновський автомобільний завод, Facebook

Сула-3980

Сула-3980

УАЗ. Ульяновський автомобільний завод, Facebook

Сула-3980

Сула-3980

УАЗ. Ульяновський автомобільний завод, Facebook

Сула-3980

Сула-3980

УАЗ. Ульяновський автомобільний завод, Facebook

Сула-3980 кардинально відрізнялася від УАЗ-452. Автомобіль отримав більш обтічний та високий кузов, завдяки чому пропонував більше простору. Щоправда, шасі було взято не від самої "Буханки", а УАЗ-3303 – вантажної версії моделі, яка в народі відома як "Головастік".

Сула-3980 у варіанті пікап

Сула-3980 у варіанті пікап

УАЗ. Ульяновський автомобільний завод, Facebook

Штатний бензиновий двигун розробники хотіли замінити на польський чи болгарський дизель, однак не встигли – Сула-3980 так і не вирушила в виробництво через складну економічну ситуацію в Україні, яка тільки здобула незалежність.

Сула-3980

Сула-3980

УАЗ. Ульяновський автомобільний завод, Facebook

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як у Греції хотіли випускати "Славути" і "Таврії". Однак цей проект також виявився нереалізованим.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто УАЗ
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Дейман Алон
Дейман Алон
Такие скорые как раз бы пригодились для сельских районов.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Говнецо вышло))))
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