Як у Монако: курорт під Одесою здивував стоянкою елітних авто

На одному з курортів в Одеській області сфотографували стоянку, заповнену дорогими та екзотичними автомобілями. Вочевидь, готель, при якому знаходиться ця парковка, користується хорошим попитом у заможних українців.

Знімки "елітної стоянки" опублікував сайт TopGir. У кадрах можна побачити сім люксових авто, причому майже всі вони дійсно недешеві: це Porsche Cayenne, Brabus G500 4×4², Bentley Bentayga, кабріолет Aston Martin DB11, новий Jaguar F-Type R 2020 року, Maserati Levante і Ford Expedition. Загальна вартість цих машин – приблизно 1 млн доларів.

Елітні авто на курорті під Одесою; topgir.com.ua

Судячи з того, що у більшості машин столичні номера, на відпочинок під Одесу приїхали багаті кияни, які не змогли виїхати на уїк-енд за кордон. Як відомо, зараз поїхати в іншу країну доволі проблематично з огляду на карантинні обмеженя.

Елітні авто на курорті під Одесою; topgir.com.ua

Елітні авто на курорті під Одесою; topgir.com.ua

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Києві зняли досить незвичайну картину – новенький Гелендваген за 170 тис. Євро засвітився на парковці біля АТБ.