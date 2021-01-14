Як швидко розморозити замок в авто: 6 простих лайфхаків

В очікуванні морозів АвтоОбоз підготував 6 простих порад, як швидко розморозити замок дверей автомобіля.

Перш ніж зайнятися відігріванням замка на водійських дверях, перевірте, можливо на пасажирських він не замерз. Якщо потрапити в салон через пасажирські двері вдалося, то не варто відразу ж намагатися відкрити водійську. Тим більше не варто застосовувати для цього грубу фізичну силу. Інакше ви можете пошкодити механізм замка, а також гумові ущільнювачі на дверях.

У разі, якщо вам вдалося вставити ключ до упору, але замок все-одно не повертається, спробуйте одночасно акуратно обертати ключ вправо-вліво та легко постукувати по дверях біля замку. Якщо ви відчуваєте, що з кожним рухом амплітуда обертання збільшується, значить, замок через деякий час відкриється.

Якщо ключ не вставляється, то в цьому випадку необхідно відігріти замок одним з нижче перерахованих способів:

# 1: ретельно нагріти ключ можна за допомогою запальнички або опустивши жало ключа у окріп. У першому випадку важливо не розплавити пластикові частини ключа, у другому, – щоб вода не потрапила всередину корпусу та не пошкодила електроніку,.

# 2: якщо на стоянці є інші автолюбителі, попросіть прикурювач. Розжарить його до червоного кольору та, висунувши нагрівальний елемент, притисніть на 20-30 секунд до личинки замка. Робіть це потрібно дуже акуратно, щоб не обпектися та не пошкодити хромоване покриття личинки.

# 3: якщо машина знаходиться близько до будинку, можна скористатися феном. Направляти гаряче повітря на замок слід короткочасно та на мінімальній потужності. Інакше можна пошкодити лакофарбне покриття.

# 4: в якості альтернативи фену можна скористатися грілкою, приклавши її до замку, але ні в якому разі не поливайте замок окропом з грілки.

# 5: скористайтеся спеціальним спреєм або рідиною для розморожування замків. Якщо її немає, то можна використовувати звичайний "санітайзер".

# 6 скористатися брелоком-розморожувачі. Він має висувне жало, що нагрівається двома батарейками, розташованими у корпусі. До недоліків як спрею, так і брелока-нагрівача відноситься необхідність постійно носити їх з собою.

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