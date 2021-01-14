Як швидко розморозити замок в авто: 6 простих лайфхаків

Сергій Іванов
Сергій Іванов
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Як швидко розморозити замок в авто: 6 простих лайфхаків

В очікуванні морозів АвтоОбоз підготував 6 простих порад, як швидко розморозити замок дверей автомобіля.

Перш ніж зайнятися відігріванням замка на водійських дверях, перевірте, можливо на пасажирських він не замерз. Якщо потрапити в салон через пасажирські двері вдалося, то не варто відразу ж намагатися відкрити водійську. Тим більше не варто застосовувати для цього грубу фізичну силу. Інакше ви можете пошкодити механізм замка, а також гумові ущільнювачі на дверях.

Розморозити замок взимку допоможуть спеціальні спреї, наприклад, WD-40 або його аналоги

У разі, якщо вам вдалося вставити ключ до упору, але замок все-одно не повертається, спробуйте одночасно акуратно обертати ключ вправо-вліво та легко постукувати по дверях біля замку. Якщо ви відчуваєте, що з кожним рухом амплітуда обертання збільшується, значить, замок через деякий час відкриється.

Якщо ключ не вставляється, то в цьому випадку необхідно відігріти замок одним з нижче перерахованих способів:

# 1: ретельно нагріти ключ можна за допомогою запальнички або опустивши жало ключа у окріп. У першому випадку важливо не розплавити пластикові частини ключа, у другому, – щоб вода не потрапила всередину корпусу та не пошкодила електроніку,.

Якщо під рукою є запальничка, можна нагріти ключ з її допомогою

# 2: якщо на стоянці є інші автолюбителі, попросіть прикурювач. Розжарить його до червоного кольору та, висунувши нагрівальний елемент, притисніть на 20-30 секунд до личинки замка. Робіть це потрібно дуже акуратно, щоб не обпектися та не пошкодити хромоване покриття личинки.

Якщо конструкція замку дозволяє, можна скористатися прикуривателем, узятим у колеги по стоянці

# 3: якщо машина знаходиться близько до будинку, можна скористатися феном. Направляти гаряче повітря на замок слід короткочасно та на мінімальній потужності. Інакше можна пошкодити лакофарбне покриття.

Для розігріву замку можна скористатися феном

# 4: в якості альтернативи фену можна скористатися грілкою, приклавши її до замку, але ні в якому разі не поливайте замок окропом з грілки.

# 5: скористайтеся спеціальним спреєм або рідиною для розморожування замків. Якщо її немає, то можна використовувати звичайний "санітайзер".

Якщо спеціальної рідини для розморожування немає, то можна скористатися "санітайзер"

# 6 скористатися брелоком-розморожувачі. Він має висувне жало, що нагрівається двома батарейками, розташованими у корпусі. До недоліків як спрею, так і брелока-нагрівача відноситься необхідність постійно носити їх з собою.

Висуване жало "де-айсера" нагрівається за допомогою двох пальчикових батарейок у корпусі пристрою

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