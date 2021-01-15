Як правильно очистити машину від снігу та льоду: прості поради

Зима нагадала про себе рясним снігопадом. АвтоОбоз підготував рекомендації та поради по швидкому очищенні машини від снігу та льоду.

Навіщо це потрібно?

# 1 Перед тим, як вирушити у дорогу, обов'язково необхідно очистити машину від снігу. І мова йде не тільки про те, щоб просто змахнути його, щоб потрапити у салон. Потрібно обов'язково прибрати сніг з даху, капота та багажника. Сніговий "горб" під час руху може частково або повністю засипати ваше лобове скло, позбавивши видимості. Крім того, сніг може здути на інших учасників руху та стати причиною аварії.

# 2 Необхідно повністю очистити всі стекла від снігу і льоду. Не варто на цьому економити час, адже хороший круговий огляд – запорука вашої безпеки.

# 3 Ретельно очистіть всі світлові прилади: фари, ліхтарі, повторювачі поворотів, щоб вас було добре видно на дорозі.

# 4 Обов'язково протріть лінзу камери заднього огляду, а якщо у вас є система кругового огляду, то і інші лінзи також.

# 5 Перед початком руху перевірте колісні арки і, по можливості, видаліть крижані нарости, щоб вони не пошкодили шини.

Палка-копалка

Що необхідно мати під рукою в зимову негоду, щоб швидко та якісно очистити машину від снігу?

# 1 Щітка-скребок – головний інструмент зимового прибирання машини. Сьогодні пропонується безліч різних варіантів. Ми рекомендуємо щітки з розпушеним на кінцях ворсом. Вони досить пружні для прибирання щільного снігу, а м'який ворс менше дряпає фарбу. Для власників мінівенів та позашляховиків підійдуть щітки з телескопічною рукояткою – вони полегшать процес прибирання снігу з даху.

# 2 Лопата потрібна на випадок рясних снігопадів. Оптимальним варіантом є складна "саперна" лопата, яка займає мало місця у багажнику та маэ доволі гострий плоский багнет. Особливо вона стане у нагоді, коли щільний сніг злежався та підмерз.

# 3 Перш ніж приступати до очищення машини, обов'язково одягніть теплі рукавички або рукавиці. У продажу є навіть спеціальні скребки з вологостійкої рукавицею.

# 4 Для швидкого очищення стекол від льоду можна використовувати спеціальні хімічні склади. Вони пропонуються у вигляді рідин або спреїв. Крім стекол ними можна обробити дзеркала і світлотехніку.

# 5 Дрантя, паперові рушники або серветки ніколи не бувають зайвими в машині, в тому числі і взимку.

Як правильно очищати машину від снігу?

Озброївшись щіткою починаємо прибирання з даху, потім зчищають сніг зі скла, капота та багажника. Скребком необхідно користуватися без сильного натиску, щоб не подряпати скло. Невеликі рівні поверхні легко очистити за допомогою пластикової картки улюбленого магазину або, у крайньому випадку, "кредиткою". Ніколи не використовуйте для очищення лобового скла "двірники" – це не ефективно, а, головне, призведе до їх швидкого зносу.

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