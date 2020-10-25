Як позашляховик ЗАЗ став електромобілем: в мережі розповіли про маловідоме авто

У соціальній мережі Facebook з'явилися фото і інформація про маловідомий автомобіль Запорізького автозаводу. Йдеться про електричний позашляховик ЗАЗ-969, який розробили ще в період "застою".

Як пише спільнота " Українські автомобілі " з посиланням на угорський журнал "Autó-Motor" від 06.11.1973 р., автомобіль створили у 1973 році в Баку. За основу був узятий дослідний ЗАЗ-969 (на заголовному фото), який пізніше відправився в серію під маркою ЛуАЗ. При цьому у електричної версії з Азербайджану були досить непогані характеристики – особливо для тих часів.

Так, запас ходу електромобіля ЗАЗ-969 становив 220 км, максимальна швидкість – 60 км/год. На борт автомобіль міг взяти вантаж масою 600 км.

Після розроблення автомобіль проходив випробування на азербайджанських нафтових родовищах, проте він так і залишився в статусі експерементального – в серію електрокар так і не відправився.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що всю першу партію електромобіля Hummer, представленого на початку тижня, розкупили за одну годину. При цьому варто авто не дешево – без малого 112 тис. доларів.