Як італійці поліпшили ГАЗ-24 Волга, а СРСР це не оцінив

ГАЗ-24 Волга добре відомий багатьом – це один з найбільш впізнанних автомобілів на наших дорогах навіть до теперішнього часу. Однак мало хто знає, що культовий радянський седан міг стати зовсім іншою машиню – з новим дизайном та "начинкою".

Ця історія сталася на початку 1970-х років, коли Горьковський автозавод нарощував виробництво нової Волги (ГАЗ-24 відправився на конвеєр у 1966 році). Машина поставлялася на внутрішній і експортний ринки, однак в своєму звичному вигляді вона не сильно подобалася європейцям – за мірками Заходу вона була застарілою. Тому, щоб виправити такий стан справ, було вирішено оновити Волгу. І ось один з варіантів рестайлінгу ГАЗ розробив у співпраці з FIAT.

ГАЗ-24 Волга autoussr.com

Італійці підійшли з усією серйозністю до питання і повністю "перекроїли" ГАЗ-24 – і зовні, і технічно. Волгу зробили в дусі "однокласника" FIAT-130, на що навіть вказує назва створеного прототипу – FIAT-130 ГАЗ-24.

ГАЗ-24 Волга від FIAT drive2.ru

З точки зору дизайну італійська Волга особливо відрізнялася спереду: з'явилися здвоєні прямокутні фари, зменшена радіаторна решітка з тонкими горизонтальними поперечинами, інша кришка капота (без характерного "волгівського" виштапування) і бампери в стилі FIAT-124 / ВАЗ-2101. Також зазнали змін дверні ручки – їх зробили "потопили" у кузов.

ГАЗ-24 Волга від FIAT drive2.ru

ГАЗ-24 Волга zr.ru

Салон машини також зазнав модернізацію, причому ґрунтовну. Торпедо зробили більш масивною, особливо впадала в очі нова приборка зі спідометром і тахометром круглої форми і масивна центральна консоль з тумблерами. Також з'явилася обробка "фіатовськім" дерев'яним шпоном та нове кермо, який перекочувало прямо від FIAT-130.

ГАЗ-24 Волга від FIAT drive2.ru

Технічно ж італійська "двадцять четвірка" теж пережила ряд переробок,найбільші нововведення були внесені під капотом – замість штатного мотора ЗМЗ тут прописався 2,8-літровий V6 потужністю 160 к.с. від FIAT-130. Деякі доопрацювання були внесені і в конструкцію шасі.

Але в підсумку спроба оновити ГАЗ-24 виявилася невдалою – машину так і не запустили у виробництво. Чому? В СРСР завважали, що доробок дуже багато, тому доопрацьовану Волгу ставити на потік не рентабельно. Ну і заодно масла у вогонь підлила світова паливна криза.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що точно така ж доля спіткала ВАЗ-2106, яку допрацьовував Porsche.

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