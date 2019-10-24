Як їде суперник Tesla Model S від Mercedes — перше відео

Потужний і ефектний концепт Mercedes EQC вперше показався в русі — серійний електромобіль складе конкуренцію Tesla Model S.
Новий ролик демонструє деталі дизайну незвичайного "Мерседеса" і показує його в русі, про це повідомляє CarScoops. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Mercedes-Benz Vision EQS Concept
mercedes-benz.com
Серійний автомобіль, виконаний за мотивами Mercedes-Benz Vision EQS Concept, стане своєрідною електричною альтернативою Mercedes S-class і, за заявами виробника, зробить революцію в сегменті розкішних седанів.
Mercedes-Benz Vision EQS Concept
mercedes-benz.com
Запас ходу перевищує 650 км. Силова установка розвиває 460 к.с. і дозволяє витрачати на розгін до 100 км/год менш ніж 4,5 с. Хоча компанія не дозволяє перевіряти це (з прототипом необхідно поводитися акуратно), виявилося, що їде авто відмінно.
Дизайн вийшов дуже вишуканим. Увагу привертає "безшовний" кузов і голографічна головна оптика.
Mercedes-Benz Vision EQS Concept
mercedes-benz.com
Цікаво, що всередині концепту є звичне кермо — хоча у нього і досить дивна форма. Справа в тому, що останнім часом в нових дослідницьких прототипах робиться акцент на автономній їзді.
Mercedes-Benz Vision EQS Concept
mercedes-benz.com
У зв'язку з цим автомобілю не дуже-то потрібне кермо. Але Mercedes EQS, здається, відображає ставлення компанії до автопілоту. Технологічним електромобілем зі сміливими рішеннями як і раніше повинна керувати людина.
В обробці інтер'єру використана штучна шкіра, виготовлена з переробленого пластику. Очікується, що серійний електричний седан "Мерседес" представницького класу з'явиться в найближчі кілька років.
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