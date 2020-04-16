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16 квітня • оновлено в 13:21
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VW показав небезпечного конкурента Duster

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Бразильський підрозділ Volkswagen продовжує інтригувати інформацією про новий компактним кросовері Nivus.

2021 Vokswagen Nivus

2021 Vokswagen Nivus

volkswagen.com

На цей раз прототип прикрасили оригінальним чорно-червоним камуфляжем. Як і представлені раніше ілюстрації, нові фото дозволяють уявити, як буде виглядати кросовер. Дизайн моделі виконаний в впізнаваною стилістиці бренду.

2021 Vokswagen Nivus

2021 Vokswagen Nivus

volkswagen.com

VW Nivus використовує модульну платформу MQB, яка вже добре відома по інших моделях концерну, наприклад, Polo і Virtus. Під капотом новинки буде розташовуватися 1-літровий 3-циліндровий мотор потужністю 128 к.с. і обертовим моментом 200 Нм.

У парі з ним працюватиме 6-ступінчастий "автомат", а привід здійснюватиметься на передні колеса. Не виключена можливість установки 6-ступінчастою "механіки", але поки ця інформація не підтверджена. Об'єм багажного відділення складає 415 літрів.

Незважаючи на те, що Nivus створений в першу чергу для ринку Південної Америки, він буде запропонований і в Європі. Презентація південно-американської версії Nivus очікується до кінця весни, а європейський варіант доведеться трохи почекати.

Як писав раніше OBOZREVATEL, новий Tiguan зловили без камуфляжу.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Бразилія
Теги
новини Volkswagen нові авто автобус позашляховик кросовер
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