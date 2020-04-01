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1 квітня • оновлено в 17:04
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Вся правда про реальний пробіг електромобілів на прикладі 6 моделей

1.7т
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Британські журналісти з Carwow покаталися на пів дюжені нових електромобілей, щоб з'ясувати, наскільки реальний запас ходу відрізняється від заявленого. У випадку з деякими моделями електрокарів було встановлено, що різниця в цифрах досить велика. На жаль, в гіршу сторону.

OBOZREVATEL вже розповідав про це тесті, але тепер з'явилися його подробиці. У випробуванні брало участь 6 автомобілів, і не один з них не досяг заявленого виробником пробігу. У той же час було встановлено один цікавий факт (хоча секретом він не є): 5 з 6 машин змогли продовжити рух після того, як їх бортові системи повідомили про те, що батарея розряджена.

Електромобілі, які брали участь в тесті

Електромобілі, які брали участь в тесті

carwow

Тест проводився з умовами, максимально наближеними до реальних (так, як це відбувається на практиці). Машини зарядили завчасно до 100%, а поїхали на них лише з настанням ранку – перед відправленням кожен автомобіль показував більше 95% заряду батареї. Щоб тест був максимально справедливим, всі автомобілі були взяті в топових комплектаціях. При цьому електрокари весь час рухалися з однією швидкістю і використовували одне і те саме обладнання, зокрема, кондиціонери, які були налаштовані на одну і ту саму температуру.

Електромобілі, які брали участь в тесті

Електромобілі, які брали участь в тесті

Скрішот відео

У підсумку, випробування показали наступний відсоток фактичного пробігу від заявленого: Tesla Model 3 – 78%, Kia e-Niro – 90%, Jaguar I-Pace – 76%, Nissan Leaf – 87%, Audi e-tron – 81%, Mercedes EQC – 75%. Як можна бачити, кращий результат тесту показав Kia e-Niro, а найгірший – Mercedes EQC.

Повністю з даними тестом можна ознайомитися, подивившись це відео:

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що схожий тест провели норвежці, проте в ньому вже брало участь 20 електромобілів.

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Тема
Новини автосвіту
Теги
електромобілі нові авто Mercedes-Benz Audi Jaguar Kia Tesla Nissan
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