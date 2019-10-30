Всі секрети Skoda Octavia розкриті до прем'єри

Нова Skoda Octavia стане більше, успадкує мотори від Volkswagen Golf VIII, а також отримає розширений пакет опцій.

Про це повідомляє портал Motor1. За своїми розмірами Octavia завжди була більша конкурентів, і нове покоління не стане винятком. Новинка виросла в довжину на 19 мм (4689 мм) і в ширину на 15 мм (1829 мм). А ось колісна база збережеться без змін – 2686 мм.

Skoda Octavia skoda-storyboard.com

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Нова Octavia стала більш обтічної, завдяки чому коефіцієнт аеродинамічного опору знизився у лифтбека до 0,24, а у універсала – до 0,26. Це позитивно позначиться на споживанні палива та зниження шкідливих викидів в атмосферу.

В якості опції будуть запропоновані матричні повністю світлодіодні фари, трьохзонна система клімат-контролю а також 19-дюймові колісні диски нового дизайну. Ще однією новинкою для бестселера Skoda стануть світлодіодні задні ліхтарі з ефектними динамічними "поворотниками".

Skoda Octavia skoda-auto.com

Автомобіль стане просторіше попередника. Крім збільшення простору для ніг задніх пасажирів обидві версії додадуть в обсязі багажника. Octavia і раніше була лідером за цим показником, а тепер в ліфтбек поміститься до 600 л, а в універсал – до 640 л поклажі.

Лінійку силових агрегатів Octavia успадкувала від нового Golf. Автомобіль отримає версії з трициліндровим мотором 1,0 TSI (110 к.с.), а також чотирициліндровий 1,5-літровий 150-сильний TSI. У комбінації з допоміжним електромотором-генератором буде працювати 7-ступінчаста роботизована коробка передач DSG, а звичайні модифікації будуть працювати в парі з 6-ступінчастою "механікою", яка стала більш ефективною. Для топ-версії підготували мотор 2.0 TSI потужністю 190 к.с., повний привід і 7-ступінчасту DSG.

Офіційний ескіз Skoda Octavia 2020 skoda-auto.com

Любителі дизельних моторів зможуть вибирати 2,0-літровий TDI Evo в одному з трьох варіантів потужності – 115 к.с., 150 к.с. або 200 к.с. Залежно від версії цей мотор буде доступний з "механікою" або DSG, а в якості опції запропонують повний привід.

Також в сімействі з'явиться гібридна підзарядна (plug-in) версія Octavia iV з бензиновим двигуном 1.4 TSI, електромотором і 6-ступінчастою DSG. Сумарна віддача такого гібрида – 204 к.с. в базовій версії і 245 к.с. – в більш потужного варіанту.

Офіційний ескіз Skoda Octavia 2020 skoda-auto.com

Але і це ще не все. Skoda планує продавати Octavia G-TEC на стиснутому природному газі (CNG). Ця модифікація буде оснащена 130-сильним мотором 1.5 TSI і 6-ступінчастою механічною або 7-швидкісною DSG.

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Залежно від переваг покупця, новинка буде доступна в двох варіантах – спортивному і з пакетом Rough Road. У першому випадку кліренс знижений на 15 мм, а в другому – збільшений на ту ж величину. Також Octavia отримає систему динамічного управління шасі (DCC), здатну автоматично регулювати жорсткість підвіски залежно від обраного режиму руху.

Серед цікавих особливостей – 10-дюймові цифрова комбінація приладів і сенсорний екран інформаційно-розважальної системи. Крім того, в арсеналі нової Skoda Octavia буде чимало цікавих фірмових опцій Simply Clever. Наприклад, для новинки вперше запропонують "комплект для сну", який включає в себе два великих задніх підголівника та ковдру. А для універсала буде доступна висувна полиця багажника.

У салоні буде передбачено до 5 роз'ємів USB-C, розетка на 230 В, електронно керовані "дитячі" замки для задніх дверей, парасольки в передніх дверях, кишені під смартфони в спинках передніх крісел і інші "розумні" опції.

Офіційний дебют нового покоління Octavia відбудеться на спеціальній презентації в Празі 11 листопада.

Як писав раніше OBOZREVATEL, продукція концерну Volkswagen користується високим попитом у покупців.

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