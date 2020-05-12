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12 травня • оновлено в 17:10
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Volvo готує великий електричний кросовер ХС100

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Журналісти американського видання MotorTrend поділилися подробицями щодо майбутнього флагмана Volvo – купеоподібному кросовері XC100 Recharge.

Передбачуваний вигляд майбутнього Volvo XC100 Recharge

Передбачуваний вигляд майбутнього Volvo XC100 Recharge

motortrend.com

Автомобіль отримає повністю електричний силовий агрегат з двома електромоторами, кожен для своєї пари коліс, а також розкішний 4-місний салон з індивідуальними кріслами для водія і його супутників.

Варіантів трансформації салону може бути кілька

Варіантів трансформації салону може бути кілька

media.volvocars.com

В основі Volvo XC100 Recharge буде лежати вдосконалена модульна архітектура SPA 2, яка також послужить базою для створення позашляховика XC90 наступного покоління. Передбачається, що на відміну від XC90, для якої будуть запропоновані ще i гібридні силові агрегати, флагман буде доступний виключно на електротязі.

2020 Volvo XC90 Inscription

2020 Volvo XC90 Inscription

media.volvocars.com

2020 Volvo XC90 Inscription

2020 Volvo XC90 Inscription

media.volvocars.com

Також інсайдери стверджують, що XC100 Recharge відзначиться оригінальним купеобразного кузовом і стане засновником нової стилістики шведського бренду.

Для XC100 Recharge будуть доступні такі опції, як автопілот, а також великий список систем активної безпеки. Дебют моделі намічений на 2023 рік.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Volvo показала новий електричний седан.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Швеція
Теги
кросовер електромобілі новини авто позашляховик Volvo
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