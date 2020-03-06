Volkswagen вирішив поховати автомобілі з ГБО

Автомобілі Volkswagen з ГБО опинилися під ударом після того, як в компанії вирішили припинити подальшу розробку та виробництво машин на природному газі.

Як стало відомо OBOZREVATEL, це в першу чергу стосується автомобілів, що працюють на метані. На даний момент моделі з силовими установками на компримованому природному газі (CNG) представлені такими компаніями німецького концерну, як VW, Audi, Skoda та SEAT.

Відмова від подальших розробок в цьому напрямку пов'язана з падінням попиту на автомобілі з КПГ на європейському ринку. Тому нові покоління таких машин не з'являться, але протягом найближчих декількох років актуальні моделі з такими установками залишаться на ринку. Після, коли їх життєвий цикл завершиться, наступників вони не отримають.

Нових Audi, SEAT, Skoda і VW з газовими установками CNG більше не буде

Цікаво, що в подальшому відмова виробника може торкнутися і більш поширених в Україні автомобілів з ГБО, що працюють на пропан-бутан (LPG). Адже на європейському ринку в цілому відзначається падіння продажів моделей з газобалонним обладнанням.

Багато в чому на ситуацію у виробничому середовищі також впливає прийдешнє впровадження екологічних норм Євро-7. Очікується, що більш суворі нормативи зроблять нерентабельним присутність автомобілів з ГБО на ринку.

Цікаво, що під загрозою опинилися всі моделі VW Group з ГБО vw.com

Компанія Volkswagen планує спрямувати вивільнені ресурси на розробку нових електромобілів, що в повній мірі відповідає тенденціям подальшого розвитку світового автопрому.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про різні специфікації новітнього електрокара VW ID.3.

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