Volkswagen презентував туристичну версію Caddy

Німецький концерн Volkswagen розширює лінійку комерційного сімейства Caddy завдяки новинці під назвою California.

Вона змінить колишню модель Caddy Beach. Про це повідомляє пресслужба виробника.

VW Caddy California з'явиться в продажу в кінці нинішнього року. Фото: vwn-presse.de

Новинка належить до категорії туристичних автомобілів і побудована на базі популярного компактвена Caddy. Кемпер отримав безліч додаткових опцій, що дають змогу перетворити автомобіль у комфортабельний будинок на колесах. Серед них – складане ліжко з високоякісним матрацом, а в ніші під нею досить місця для двох розкладних крісел і невеликого похідного столика.

2020 VW Caddy California. Фото: vwn-presse.de

2020 VW Caddy California. Фото: vwn-presse.de

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Насолоджуватися видом зоряного неба під час відпочинку дасть змогу великий панорамний дах. Фото: vwn-presse.de

Насолоджуватися видом зоряного неба під час відпочинку дасть змогу великий панорамний дах. Авто оснащено світлодіодним амбієнтним підсвічуванням, невеликою кухнею з газовою плитою, а також кількома відділеннями для кухонного начиння. Для зберігання речей передбачено спеціальний органайзер із відділеннями на "блискавках", кожне з яких розраховано на 5 кг поклажі.

В авто передбачено невелику кухню з газовою плитою, а також кілька відділень для зберігання кухонного начиння. Фото: vwn-presse.de

Ще однією корисною опцією, що відрізняє новинку від інших моделей сімейства, є модульний тент-намет, який кріпиться на двері багажника і дасть змогу організувати два спальних місця.

Модульний тент-намет, який кріпиться на двері багажника. Фото: vwn-presse.de

Новинка буде запропонована у двох варіантах, що відрізняються довжиною – 4501 і 4853 мм. Крім того, покупці зможуть вибирати між 75 і 122-сильними версіями турбодизеля TDI, а також переднім або повним приводом.

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У списку опцій пропонується цифрова приладова панель, розважальна система з дисплеєм до 10 дюймів, а також 19 електронних "помічників" водія, включно з напівавтоматичною системою управління Travel Assist.

Кемпер отримав безліч додаткових опцій, що дають змогу перетворити автомобіль у комфортабельний будинок на колесах. Фото: vwn-presse.de

Caddy California з'явиться в продажу в кінці цього року, а довгобазна версія стане доступна на початку 2021 року.

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