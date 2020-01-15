Водневий електрокар Toyota Mirai 2021 показаний у серійному вигляді

Компанія Toyota розсекретила дизайн водневого Mirai другого покоління. У минулому році був показаний прототип новинки, а тепер мова йде про серійну модель.

Як з'ясував OBOZREVATEL, товарна версія Toyota Mirai 2021 зберегла вигляд концепту: відмінності вкрай мінімальні і стосуються вони лише задньої частини.

Серійний Toyota Mirai 2021 newsroom.toyota.eu

У автомобіля збереглася гігантська решітка, причому таких розмірів вона неспроста: оскільки мова йде про водневі паливні елементи, вкрай важливо, щоб силова установка отримувала достатню кількість кисню (кисень повинен вступати в реакцію з газоподібним воднем через мембрану і, таким чином, генерувати електричний струм; останній, у свою чергу, заряджає акумулятор або безпосередньо пускає в хід електродвигун, розташований на задній осі Mirai).

Серійний Toyota Mirai 2021 newsroom.toyota.eu

Серійний Toyota Mirai 2021 newsroom.toyota.eu

Крім екстер'єру, японці розсекретили і салон новинки. Втім, тут все так само, як у шоу-кара: масивна панель з цифровою панеллю приладів nf 12,3-дюймовим планшетом мультимедіа. При загальній довжині e 4,97 метрів автомобіль має гарну вмістимість салону, розрахованого на 5 осіб.

Серійний Toyota Mirai 2021 newsroom.toyota.eu

Серійний Toyota Mirai 2021 newsroom.toyota.eu

Серійний Toyota Mirai 2021 newsroom.toyota.eu

Технічні характеристики Toyota Mirai 2021 виробник знову не назвав, лише підкреслив, що запас ходу машини зросте на 30% (650 км проти 500 км у моделі першого покоління). Збільшення автономності ходу інженером вдалося досягти за рахунок "поліпшень у паливних елементах", а також додавання двох невеликих паливних резервуарів до одного великого.

Серійний Toyota Mirai 2021 newsroom.toyota.eu

Серійний Toyota Mirai 2021 newsroom.toyota.eu

Серійний Toyota Mirai 2021 newsroom.toyota.eu

У компанії сподіваються, новий Mirai стане "автомобілем, яким люди захочуть володіти", а саму Toyota він виведе у "лідери суспільства водневої енергетики".

Спочатку Toyota Mirai 2021 надійде в продаж у Японії, а потім новинка приїде до Європи та США. Перші машини почнуть поставляти у кінці 2021 року.

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