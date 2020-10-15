Водій Rolls-Royce протаранив Lamborghini і втік з місця ДТП

У Великій Британії відбулася одна з найдорожчих ДТП за останній час. Водій Rolls-Royce Ghost врізався в кросовер Lamborghini Urus, після чого залишив місце події.

Фотографію курйозної аварії опублікували в Twitter. Як видно на знімку, ДТП не можна назвати дрібним – у "Роллс-Ройса" сильно пошкоджена передня частина і правий бік (плюс спрацювали подушки безпеки), а у "Ламборгіні" – заднє крило, бампер і, можливо, стійка, а також підвіска. При цьому обидва автомобілі доволі дорогі: Ghost коштує приблизно 322 тис. доларів, а Urus – 258 тисяч.

У коментарях до фото користувачі припустили, що Rolls-Royce був узятий на прокат, інакше як пояснити той факт, що його водій зник з місця аварії. Втім, знайти водія буде не складно (якщо його вже не затримали): через поспіх він забув в автомобілі свої документи, в тому числі, водійське посвідчення.

Також існує версія, що ДТП було зроблено навмисно з метою отримання страхової виплати. Підозру викликає те, що в аварію потрапило відразу два дорогих авто.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що компанії Rolls-Royce заборонили використовувати свою фірмову статуетку "Дух екстазу".