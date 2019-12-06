Два Prado не поділили дорогу: несподіваний фінал протистояння

У нас часто можна почути – зчепилися, як барани. Найчастіше так говорять про водіїв, які зустрічаються на дорозі й не хочуть один одного пропускати.

Але ось що цікаво: чи є такий вислів на Філіппінах? Він якраз ідеально описує поведінку цих двох власників Toyota LC Prado, ролик із розбірками котрих виявив OBOZREVATEL.

Характерно, що спершу начебто нічого не віщувало біди: жоден із водіїв чорних "Прадо" не хотів поступатися опоненту, але в підсумку їм би довелося роз'їхатися, правильно? Так і є, але якоїсь миті в одного з автомобілістів "здали нерви" і він почав таранити "кривдника". Фінал сутички – два розбиті позашляховики.

Добре, що другий водій виявився більш спокійним і вирішив не "відповідати".

Як уже писав OBOZREVATEL:

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