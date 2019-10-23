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23 жовтня • оновлено в 18:06
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Визначено претендентів на звання Автомобіль року в Європі

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В 2019 переможцем став електромобіль Jaguar I-Pace, тепер необхідно обрати Автомобіль року в Європі 2020 року.

Як повідомляє Car of the Year, переможця визначать з 35 номінантів, заявлених в першому турі. До кінця листопада журі вибере сім фіналістів. Поки ж ми можемо познайомитися зі списком претендентів.

Renault Captur

Renault Captur

group.renault.com

Новини
Компактний кросовер Hyundai Creta 2020 представлений офіційно

Учасники конкурсу Автомобіль року-2020:

  • Audi e-tron quattro

  • BMW 1 Series

  • BMW Z4

  • BMW X6

  • BMW X7

  • DS 3 Crossback

  • Ferrari F8 Tributo

  • Ford Puma

  • Kia e-Soul

  • Mazda 3

  • Mazda CX-30

  • Mercedes CLA

  • Mercedes EQC

  • Mercedes GLB

  • Mercedes GLS

  • Nissan Juke

  • Opel Corsa

  • Peugeot 208

  • Porsche 911

  • Porsche Taycan

  • Range Rover Evoque

  • Renault Captur

  • Renault Clio

  • Renault Zoe

  • Skoda Kamiq

  • Skoda Scala

  • SsangYong Korando

  • Subaru Forester

  • Tesla Model 3

  • Toyota Camry

  • Toyota Corolla

  • Toyota RAV4

  • Toyota Supra

  • Volkswagen Golf

  • Volkswagen T-Cross

Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB

www.mercedes-benz.com

Умови для участі досить прості: автомобіль повинен відправитися в продаж до кінця 2019 року в як мінімум п'яти європейських країнах. Цікаво, що в списку є і новий VW Golf 2020 року, який поки не був представлений офіційно. Автомобіль покажуть до кінця року, але він ще повинен встигнути відправитися на ринок.

VW Golf

VW Golf

http://www.volkswagen.com

Не варто сумніватися в тому, що німці все зроблять вчасно, адже Фольксваген Гольф один з фаворитів змагання.

SsangYong Korando

SsangYong Korando

http://www.smotor.com

Mazda CX-30

Mazda CX-30

www.mazda.com

Ford Puma

Ford Puma

www.ford.com

Opel Corsa

Opel Corsa

www.opel.com

Mercedes EQC

Mercedes EQC

www.mercedes-benz.com

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Тема
Новини автосвіту
Теги
новини авто BMW Mercedes-Benz Toyota Volkswagen Skoda Renault
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