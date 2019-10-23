Визначено претендентів на звання Автомобіль року в Європі

В 2019 переможцем став електромобіль Jaguar I-Pace, тепер необхідно обрати Автомобіль року в Європі 2020 року.
Як повідомляє Car of the Year, переможця визначать з 35 номінантів, заявлених в першому турі. До кінця листопада журі вибере сім фіналістів. Поки ж ми можемо познайомитися зі списком претендентів.
Renault Captur
group.renault.com
Учасники конкурсу Автомобіль року-2020:
Audi e-tron quattro
BMW 1 Series
BMW Z4
BMW X6
BMW X7
DS 3 Crossback
Ferrari F8 Tributo
Ford Puma
Kia e-Soul
Mazda 3
Mazda CX-30
Mercedes CLA
Mercedes EQC
Mercedes GLB
Mercedes GLS
Nissan Juke
Opel Corsa
Peugeot 208
Porsche 911
Porsche Taycan
Range Rover Evoque
Renault Captur
Renault Clio
Renault Zoe
Skoda Kamiq
Skoda Scala
SsangYong Korando
Subaru Forester
Tesla Model 3
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota RAV4
Toyota Supra
Volkswagen Golf
Volkswagen T-Cross
Mercedes-Benz GLB
www.mercedes-benz.com
Умови для участі досить прості: автомобіль повинен відправитися в продаж до кінця 2019 року в як мінімум п'яти європейських країнах. Цікаво, що в списку є і новий VW Golf 2020 року, який поки не був представлений офіційно. Автомобіль покажуть до кінця року, але він ще повинен встигнути відправитися на ринок.
VW Golf
http://www.volkswagen.com
Не варто сумніватися в тому, що німці все зроблять вчасно, адже Фольксваген Гольф один з фаворитів змагання.
SsangYong Korando
http://www.smotor.com
Mazda CX-30
www.mazda.com
Ford Puma
www.ford.com
Opel Corsa
www.opel.com
Mercedes EQC
www.mercedes-benz.com
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