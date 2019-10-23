Визначено претендентів на звання Автомобіль року в Європі

В 2019 переможцем став електромобіль Jaguar I-Pace, тепер необхідно обрати Автомобіль року в Європі 2020 року.

Як повідомляє Car of the Year, переможця визначать з 35 номінантів, заявлених в першому турі. До кінця листопада журі вибере сім фіналістів. Поки ж ми можемо познайомитися зі списком претендентів.

Renault Captur group.renault.com

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Учасники конкурсу Автомобіль року-2020:

Audi e-tron quattro

BMW 1 Series

BMW Z4

BMW X6

BMW X7

DS 3 Crossback

Ferrari F8 Tributo

Ford Puma

Kia e-Soul

Mazda 3

Mazda CX-30

Mercedes CLA

Mercedes EQC

Mercedes GLB

Mercedes GLS

Nissan Juke

Opel Corsa

Peugeot 208

Porsche 911

Porsche Taycan

Range Rover Evoque

Renault Captur

Renault Clio

Renault Zoe

Skoda Kamiq

Skoda Scala

SsangYong Korando

Subaru Forester

Tesla Model 3

Toyota Camry

Toyota Corolla

Toyota RAV4

Toyota Supra

Volkswagen Golf

Volkswagen T-Cross

Mercedes-Benz GLB www.mercedes-benz.com

Умови для участі досить прості: автомобіль повинен відправитися в продаж до кінця 2019 року в як мінімум п'яти європейських країнах. Цікаво, що в списку є і новий VW Golf 2020 року, який поки не був представлений офіційно. Автомобіль покажуть до кінця року, але він ще повинен встигнути відправитися на ринок.

VW Golf http://www.volkswagen.com

Не варто сумніватися в тому, що німці все зроблять вчасно, адже Фольксваген Гольф один з фаворитів змагання.

SsangYong Korando http://www.smotor.com

Mazda CX-30 www.mazda.com

Ford Puma www.ford.com

Opel Corsa www.opel.com

Mercedes EQC www.mercedes-benz.com

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