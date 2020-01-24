Витрата 5 л і повний привід: Honda везе в Україну новий кросовер

Офіційний дистриб'ютор Honda в Україні представить в квітні гібридні версії кросовера CR-V.

Як стало відомо OBOZREVATEL, офіційний дистриб'ютор Honda в Україні, компанія "Прайд Мотор", планує почати продажі першого гібридного кросовера бренду вже в квітні нинішнього року.

Honda CR-V Hybrid honda.com

Поява CR-V Hybrid – знакова подія в історії компанії Honda. Це перший гібридний кросовер бренду з передовим силовим агрегатом intelligent Multi Mode Drive (i-MMD), який тепер буде доступний не тільки європейським, а й українським покупцям.

Honda CR-V Hybrid honda.com

На відміну від традиційних гібридів, CR-V Hybrid отримав інноваційну систему i-MMD. Вона складається з літій-іонної батареї, розташованої під підлогою багажника, тягового електродвигуна потужністю 184 к.с., генератора, який виробляє електроенергію для його живлення і бензинового двигуна. Під капотом встановлений 145-сильний мотор 2.0 i-VTEC, який працює по економічному циклу Аткінсона.

Honda CR-V Hybrid honda.com

Суть роботи гібридної системи i-MMD полягає в тому, що бензиновий 2-літровий мотор використовується більшу частину часу для приводу генератора, а до ведучих коліс підключається тільки на високих швидкостях. Система не вимагає від водія ніяких зусиль, а перемикання між трьома режимами її роботи здійснюється в автоматичному режимі і абсолютно непомітно.

Honda CR-V Hybrid honda.com

У режимі Electric drive автомобіль використовує для руху виключно електромотор, що живиться від літій-іонної батареї. При збільшенні навантаження система переходить в режим Hybrid drive. В цьому випадку автомобіль як і раніше приводиться в рух електромотором, але живлення для нього забезпечує генератор, що обертається ДВС. І лише в режимі Engine drive для руху кросовера використовується ДВС, який підключається до коліс за допомогою муфти.

Схема роботы системи i-MMD

Навіщо це зроблено? Щоб максимально підвищити ефективність роботи ДВС і знизити витрату палива. Справа в тому, що при обертанні генератора ДВС працює з постійним навантаженням практично в оптимальному режимі. І, як показали дорожні тести, реальний показник витрати палива практично не відрізняється від заявленого виробником.

Honda CR-V Hybrid honda.com

Завдяки системі i-MMD новий CR-V став найбільш "просунутим" гібридом в своєму класі з точки зору паливної економічності і енергоефективності. Залежно від версії середня витрата кросовера складає 5,3-5,5 л на 100 км пробігу.

Honda CR-V Hybrid honda.com

З новим CR-V Hybrid компанія Honda задає нові стандарти в сегменті компактних кросоверів. В Україні новинка буде доступна в комплектації Executive, але у покупців буде можливість вибирати між передньо- або повнопривідний версіями. Вартість CR-V Hybrid орієнтовно складе $41990 за моноприводних і $44490 – за версію 4WD.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Honda розширює сімейство кросоверів.

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