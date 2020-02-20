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20 лютого • оновлено в 12:56
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Вишукана розкіш: в Україні презентували Bentley Flying Spur

1.1т
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В Україні відбулася презентація спортивного седана Bentley Flying Spur.

Команда OBOZREVATEL побувала на презентації в столичному центрі Bentley і познайомилася з новинкою. Попередник був багато в чому уніфікований зі спортивним купе Continental GT. У новій генерації інженери Bentley спробували розвести ці моделі, щоб не створювати внутрішньої конкуренції.

Активне використання в конструкції Bentley Flying Spur алюмінію дозволило знизити вагу новинки

Активне використання в конструкції Bentley Flying Spur алюмінію дозволило знизити вагу новинки

bentleymedia.com

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Седан отримав більш виразний дизайн облицювання радіатора. Крім того, Flying Spur став першим Bentley з повнокерованим шасі, яке дозволить зменшити радіус розвороту на малих швидкостях і поліпшити стійкість машини на високих.

Bentley Flying Spur отримав виразніший дизайн облицювання радіатора

Bentley Flying Spur отримав виразніший дизайн облицювання радіатора

bentleymedia.com

Активне використання в конструкції кузова алюмінію дозволило знизити вагу нового Flying Spur в порівнянні з попередником на 150 кг.

Bentley Flying Spur

Bentley Flying Spur

bentleymedia.com

Новий Flying Spur отримав найрозкішніший салон за всю історію існування моделі

Новий Flying Spur отримав найрозкішніший салон за всю історію існування моделі

bentleymedia.com

У спинки передніх крісел вмонтовані сенсорні дисплеї, які дозволяють пасажирам отримати всю інформацію про автомобілів або спілкуватися із зовнішнім світом. За допомогою екранів і невеликого пульта з власним тачскріном можна управляти більшістю допоміжних функцій, в тому числі настройками електроприводів крісел, захисними шторками, температурою в салоні і навіть емблемою на капоті.

Емблемою Bentley Flying Spur можна керувати за тачскрін мультимедійної системи

Емблемою Bentley Flying Spur можна керувати за тачскрін мультимедійної системи

bentleymedia.com

Спочатку покупцям буде запропонована версія з 12-циліндровим 6-літровим мотором потужністю 635 к.с. Реалізувати потенціал потужного мотора допомагає 8-ступінчаста роботизована коробка передач ZF з подвійним зчепленням. Завдяки такому арсеналу спортседан здатний розганятися від 0 до 100 км / год за 3,8 секунди, а максимальна швидкість досягає 333 км / ч. В Bentley стверджують, що це найшвидший седан на планеті.

Bentley Flying Spur оснащується 12-циліндровим 6-літровим мотором потужністю 635 сил

Bentley Flying Spur оснащується 12-циліндровим 6-літровим мотором потужністю 635 сил

bentleymedia.com

Пізніше в списку доступних силових агрегатів з'явиться більш скромний мотор V8, а також гібридна версія з можливістю підзарядки PHEV, але терміни їх дебюту поки зберігаються в секреті.

Bentley Flying Spur здатний розвивати швидкість понад 330 км / год

Bentley Flying Spur здатний розвивати швидкість понад 330 км / год

bentleymedia.com

Flying Spur колишнього покоління мав постійний повний привід. У новинки система управління трансмісією відправляє частину крутного моменту до передній парі коліс тільки в тому випадку, якщо задні починають прослизати. У конструкції автомобіля використовується 48-вольта система з активними стабілізаторами спереду і ззаду, що дозволяє мінімізувати крен при русі.

І тепер про головне, – вартість новинки стартує з позначки 6 399 000 грн.

Bentley Flying Spur 2021

Bentley Flying Spur 2021

bentleymedia.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, на автошоу в Женеві відбудеться презентація нового кабріолета від Bentley.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Автоновини України
Місце
Україна
Теги
авто новини суперкар Mercedes-Benz Bentley
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Голожoпым хрюканам самое то!
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