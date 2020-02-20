Вишукана розкіш: в Україні презентували Bentley Flying Spur

В Україні відбулася презентація спортивного седана Bentley Flying Spur.
Команда OBOZREVATEL побувала на презентації в столичному центрі Bentley і познайомилася з новинкою. Попередник був багато в чому уніфікований зі спортивним купе Continental GT. У новій генерації інженери Bentley спробували розвести ці моделі, щоб не створювати внутрішньої конкуренції.
Активне використання в конструкції Bentley Flying Spur алюмінію дозволило знизити вагу новинки
bentleymedia.com
Седан отримав більш виразний дизайн облицювання радіатора. Крім того, Flying Spur став першим Bentley з повнокерованим шасі, яке дозволить зменшити радіус розвороту на малих швидкостях і поліпшити стійкість машини на високих.
Bentley Flying Spur отримав виразніший дизайн облицювання радіатора
bentleymedia.com
Активне використання в конструкції кузова алюмінію дозволило знизити вагу нового Flying Spur в порівнянні з попередником на 150 кг.
Bentley Flying Spur
bentleymedia.com
Новий Flying Spur отримав найрозкішніший салон за всю історію існування моделі
bentleymedia.com
У спинки передніх крісел вмонтовані сенсорні дисплеї, які дозволяють пасажирам отримати всю інформацію про автомобілів або спілкуватися із зовнішнім світом. За допомогою екранів і невеликого пульта з власним тачскріном можна управляти більшістю допоміжних функцій, в тому числі настройками електроприводів крісел, захисними шторками, температурою в салоні і навіть емблемою на капоті.
Емблемою Bentley Flying Spur можна керувати за тачскрін мультимедійної системи
bentleymedia.com
Спочатку покупцям буде запропонована версія з 12-циліндровим 6-літровим мотором потужністю 635 к.с. Реалізувати потенціал потужного мотора допомагає 8-ступінчаста роботизована коробка передач ZF з подвійним зчепленням. Завдяки такому арсеналу спортседан здатний розганятися від 0 до 100 км / год за 3,8 секунди, а максимальна швидкість досягає 333 км / ч. В Bentley стверджують, що це найшвидший седан на планеті.
Bentley Flying Spur оснащується 12-циліндровим 6-літровим мотором потужністю 635 сил
bentleymedia.com
Пізніше в списку доступних силових агрегатів з'явиться більш скромний мотор V8, а також гібридна версія з можливістю підзарядки PHEV, але терміни їх дебюту поки зберігаються в секреті.
Bentley Flying Spur здатний розвивати швидкість понад 330 км / год
bentleymedia.com
Flying Spur колишнього покоління мав постійний повний привід. У новинки система управління трансмісією відправляє частину крутного моменту до передній парі коліс тільки в тому випадку, якщо задні починають прослизати. У конструкції автомобіля використовується 48-вольта система з активними стабілізаторами спереду і ззаду, що дозволяє мінімізувати крен при русі.
І тепер про головне, – вартість новинки стартує з позначки 6 399 000 грн.
Bentley Flying Spur 2021
bentleymedia.com
Як писав раніше OBOZREVATEL, на автошоу в Женеві відбудеться презентація нового кабріолета від Bentley.
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