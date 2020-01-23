Вище за хмари: супервсюдиходи Mercedes досягли нечуваних висот

Повнопривідні вантажівки Mercedes-Benz Unimog U 5023, що супроводжували експедицію на вулкан Охос-дель-Саладо, піднялися на висоту 6694 м, встановивши новий світовий рекорд.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Протягом 70 років існування марка Unimog регулярно використовувалася в різних наукових експедиціях по всьому світу. Завдяки своїй феноменальній прохідності й витривалості ці всюдиходи користуються заслуженою популярністю.

У сходженні взяли участь два спеціально підготовлені повнопривідні Unimog U 5023 media.daimler.com

Цього разу експедиція під керівництвом титулованого спортсмена Маттіаса Єшке підкорила найвищий вулкан у світі – Охос-дель-Саладо в Чилі. У сходженні взяли участь два спеціально підготовлені повнопривідні всюдиходи Unimog U 5023.

Жоден вантажівка раніше не піднімалася на таку висоту media.daimler.com

Метою експедиції було встановлення в чотирьох базових станціях, що розміщені на різній висоті, радіостанцій для зв'язку в екстрених ситуаціях. Охос-дель-Саладо є найвищим вулканом на планеті – його висота досягає 6893 м. Він належить до Тихоокеанського вогняного кола – область по периметру Тихого океану, в якій розташовані більшість дійсних вулканів і відбувається безліч землетрусів. Тому сюди часто приїжджають наукові експедиції.

На всюдиході встановили спеціальні шини, потужні лебідки і спеціальну систему для зміни центра ваги машини media.daimler.com

Після встановлення четвертої радіостанції в таборі на висоті 6100 м, команда на двох Unimog U 5023 вирішила продовжити рух, щоб встановити новий світовий рекорд. Автомобілі змогли піднятися на висоту 6694 м.

Підготовкою машини займалися фахівці Mercedes-Benz і Unimog media.daimler.com

Підготовкою машин займався підрозділ Mercedes-Benz Special Trucks. Всюдиходи отримали в своє розпорядження спеціальні шини, потужні лебідки і особливу систему для урівноваження центру тяжіння.

Рекорд за рекордом

Цікаво, що Охос-дель-Саладо є досить популярним місцем для охочих встановити рекорди на різних транспортних засобах. У квітні 2007 році чилійські спортсмени Гонзало Браво і Едуардо Каналес Моя піднялися на модернізованому Suzuki Samurai на висоту 6688 м, поліпшивши рекорд Маттіаса Єшке, який досяг місяцем раніше висоти 6646 м на Jeep Wrangler Unlimited Rubicon.

Маттіас Єшке зміг дістатися на Jeep Wrangler Unlimited Rubicon на висоту 6646 м. media.fcanorthamerica.com

У квітні 2007 році Гонзало Браво і Едуардо Каналес Моя піднялися на модернізованому Suzuki Samurai на висоту 6688 м media.suzuki.com

У 2015 році Єшке вирішив відповісти новим досягненням, але цього разу він вирушив підкорювати Охос-дель-Саладо на вантажівці Mercedes-Benz Zetros. З його допомогою Маттіас піднявся на висоту 6675 м, встановивши відразу два високогірні рекорди – для вантажних авто і для автомобілів із дизельним двигуном.

У 2015 році Єшке встановив черговий рекорд на Охос-дель-Саладо – 6675 м. truckworldrecord.wordpress.com

Того ж 2015 року чилієць Джанфранко Б"янкі встановив світовий рекорд для мотоциклів, піднявшись на Suzuki RMZ 450 на висоту 6472 м. У 2017 році Єшке і команда німецької компанії Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) мали намір встановити чергове світове досягнення, але складні погодні умови завадили реалізувати грандіозні плани.

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