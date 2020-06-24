Виробництво Lada на заводі ЗАЗ: посол Франції розповів про перспективи

Ще у березні цього року стало відомо, що компанія Renault веде переговори з заводом ЗАЗ про можливе виробництво автомобілів на потужностях українського підприємства. Більш того, нібито перші машини вже були випущені в рамках тестового складання і навіть надійшли в продаж.

Як би там не було, але поки про будь-яке повноцінне налагодження виробництва машин на заводі ЗАЗ не йдеться (плани змінила криза, що настала через пандемію коронавірусу), хоча така можливість залишається на порядку денному. Це випливає зі слів посла Франції в Україні Етьєн де Понсен, який нещодавно відвідав Запоріжжя.

Нагадаємо, йдеться про випуск в Україні автомобілів марки Lada – як відомо, завод АвтоВАЗ належить альянсу Renault – Nissan – Mitsubishi.

"Розглядається можливість реалізації проекту (мова йде про відновлення виробництва автомобілів Lada – авт.), Але ця криза змусила компанію Renault, яка дійсно вивчає цю можливість, трохи загальмувати і зупинити його реалізацію. Річ у тім, що зараз вся світова автомобільна промисловість знаходиться в дуже скрутному становищі, і можливо це вплине на перспективи реалізації цього проекту. Втім, він залишається на порядку денному, і рішення буде прийматися відповідно до ситуації ", – заявив Етьєн де Понсен, передає Укрінформ.

Нагадаємо, що Ладу українського складання вже встигла купити поліція. Ним став позашляховик Нива.