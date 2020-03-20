Використання Apple CarPlay і Android Auto небезпечно для життя

Мобільні сервіси в авто можуть призвести до тяжких ДТП через втрату уваги за дорожньою ситуацією.

Про це свідчать результати досліджень, проведених британської оганізація IAM RoadSmart, яка вже понад 60 років займається оцінкою безпеки на дорогах. Досліди показали, що використання при їзді мобільних додатків на основі сервісів Apple CarPlay і Android Auto набагато небезпечніше, ніж управління в нетверезому вигляді.

Використання Apple CarPlay і Android Auto набагато небезпечніше, ніж керування в стані алкогольного сп'яніння iamroadsmart.com

Практичні тести і досліди показали, що використання мультимедійних систем з тачскрінами, особливо з возможнос інтеграції смартфонів Apple CarPlay і Android Auto, може привести до створення аварійної ситуації або ДТП.

У нормальних умовах час реакції водія на нештатну ситуацію становить 1 секунду. У нетверезої людини реакція сповільнюється на 12%, написання SMS за кермом збільшує час реагування на 35%, а розмови по телефону – на 46%.

Тести показали, що використання мультимедійних систем з тачскрінами, може привести до ДТП. iamroadsmart.com

А ось використання інтерфейсів Apple CarPlay і Android Auto відволікає водія значно більше. У випадку з Apple CarPlay час реакції водія знижується на 57%, а при використанні Android Auto – на 53%. Навіть при голосовому управлінні водій все одно реагує на зміни дорожньої ситуації приблизно на третину повільніше.

Час реакції при використання Apple CarPlay і Android Auto знижується більш ніж удвічі iamroadsmart.com

Як показали дослідження, водій, відволікаючись на тачскрін, втрачає контроль над дорогою на час до 16 секунд. При цьому навіть якщо автомобіль рухається по прямій, відхилення від курсу може досягати 0,5 м, а преодолеваемая за цей час дистанція може досягати 500 м! Чи варто казати, що може трапитися на такій відстані з вами і вашим авто.

Відволікаючись на тачскрін, водій втрачає контроль над дорогою на час до 16 секунд bosch.com

Дослідники з IAM Road Smart закликають ввести нові стандарти роботи мультимедійних систем і обмежити їх використання під час руху.

Поки ж цього не сталося, рекомендується максимально обмежити використання мультимедіа водієм або передати "повноваження" пасажирові.

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