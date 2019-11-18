Головна Новини
18 листопада • оновлено в 17:15
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Відновити права онлайн: у Кабміні розповіли нові подробиці

905
Читати матеріал російською

Тепер автомобілісти зможуть відновити вкрадені або загублені водійські права онлайн. Відповідну постанову ухвалили в Кабінеті міністрів України.

Про це повідомила пресслужба Кабміну. Згідно з опублікованою інформацією, відновити вкрадене або втрачене водійське посвідчення можна буде за допомогою онлайн-процедури.

Новини
Замовити "персональні" номери в Україні стане простіше: всі подробиці

Замовити відновлення документів можна буде через електронний кабінет водія або за допомогою Єдиного державного порталу адміністративних послуг. Зазначається, що така процедура можлива тільки в разі відновлення прав нового зразка, виданих після 1 січня 2013 року.

Кабмін розповів про відновлення водійських прав в Україні

Кабмін розповів про відновлення водійських прав в Україні

Повідомляється, що скоро можна буде скористатися такою послугою, однак точну дату в пресслужбі не вказали.

Новини
Автошколу ніхто не скасовував! У МВС пояснили, як отримати права

Як розповідав OBOZREVATEL, раніше в МВС нагадали, як діяти в разі втрати або пошкодження водійських прав.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Стас Сіділєв Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Місце
Україна
Теги
авто водійські права Кабінет Міністрів України новини
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини авто

Топпублікації

Топблоги