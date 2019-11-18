Відновити права онлайн: у Кабміні розповіли нові подробиці

Тепер автомобілісти зможуть відновити вкрадені або загублені водійські права онлайн. Відповідну постанову ухвалили в Кабінеті міністрів України.

Про це повідомила пресслужба Кабміну. Згідно з опублікованою інформацією, відновити вкрадене або втрачене водійське посвідчення можна буде за допомогою онлайн-процедури.

Замовити відновлення документів можна буде через електронний кабінет водія або за допомогою Єдиного державного порталу адміністративних послуг. Зазначається, що така процедура можлива тільки в разі відновлення прав нового зразка, виданих після 1 січня 2013 року.

Кабмін розповів про відновлення водійських прав в Україні

Повідомляється, що скоро можна буде скористатися такою послугою, однак точну дату в пресслужбі не вказали.

Як розповідав OBOZREVATEL, раніше в МВС нагадали, як діяти в разі втрати або пошкодження водійських прав.

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