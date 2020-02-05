Відновити або замінити водійські права можна онлайн за допомогою "Електронного кабінету водія".

Про це на своїй сторінці в Twitter розповів Арсен Аваков. Тепер у разі втрати або необхідності замінити раніше видані водійські права, це можна зробити в допомогою "Електронного кабінету водія" на сайті Головного сервісного центру МВС.

Запустили ще одну новацію е-сервісу від МВС: онлайн замовлення заміні посвідчення водія через електронний кабінет водія. Вхід до е-кабінету водія - с помощью кваліфікованого електронного підпісу (КЕП), Який дуже зручне отріматі на чіп своєї ID-карткі😊 https://t.co/Mm7UVcTQsZ pic.twitter.com/u6qNb4xKks - Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 5, 2020

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, з 16 грудня в Україні почали тестувати мобільний додаток, яке водії зможуть використовувати в якості електронних водійських прав і свідоцтва про реєстрацію авто.

Крім того, за допомогою "Електронного кабінету водія" можна вирішити і інші актуальні завдання, наприклад, замовити індивідуальні номерні знаки, перевірити і сплатити штрафи, отримати інформацію про авто по VIN-коду або записатися в електронну чергу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про різні нововведення, які очікують українських автолюбителів:

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