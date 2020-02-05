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7 лютого • оновлено в 08:46
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Відновити або замінити водійські права можна онлайн

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Відновити або замінити водійські права можна онлайн за допомогою "Електронного кабінету водія".

Про це на своїй сторінці в Twitter розповів Арсен Аваков. Тепер у разі втрати або необхідності замінити раніше видані водійські права, це можна зробити в допомогою "Електронного кабінету водія" на сайті Головного сервісного центру МВС.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, з 16 грудня в Україні почали тестувати мобільний додаток, яке водії зможуть використовувати в якості електронних водійських прав і свідоцтва про реєстрацію авто.

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Крім того, за допомогою "Електронного кабінету водія" можна вирішити і інші актуальні завдання, наприклад, замовити індивідуальні номерні знаки, перевірити і сплатити штрафи, отримати інформацію про авто по VIN-коду або записатися в електронну чергу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про різні нововведення, які очікують українських автолюбителів:

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Читайте всі новини по темі "Автоновини України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Автоновини України
Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна
Теги
водійські права Міністерство внутрішніх справ України
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Россия об этом сервисе уже забыла, а у окраинцев это великое достижение))))
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