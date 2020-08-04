Відео ремонту вм'ятини на авто своїми руками стало хітом інтернету

Кілька днів тому в мережі з'явилося відео одного цікавого автомобільного лайфхака – усунення вм'ятини на сучасній машини за допомогою клейкої стрічки. До теперішнього моменту ролик вже став хітом інтернету: він назбирав велику кількість переглядів і репостів на різних онлайн-платформах.

Як видно на кадрах, такий спосіб видалення вм'ятини на автомобілі дійсно простий та водночас ефективний. На місце кузовного пошкодження хрест-навхрест клеїться скотч в кілька шарів (втім, тут вся залежить від розміру вм'ятини). Після цього клейка стрічка різко зривається, завдяки чому вона тягне за собою погнутий метал і повертає його у початкове положення.У підсумку автомобіль набуває свого колишнього, доаварійного зовнішнього вигляду.

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