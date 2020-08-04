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Відео ремонту вм'ятини на авто своїми руками стало хітом інтернету

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Новини
1,0 т.
Відео ремонту вм'ятини на авто своїми руками стало хітом інтернету

Як усунути вм'ятину на авто своїми руками - лайфхак.

Кілька днів тому в мережі з'явилося відео одного цікавого автомобільного лайфхака – усунення вм'ятини на сучасній машини за допомогою клейкої стрічки. До теперішнього моменту ролик вже став хітом інтернету: він назбирав велику кількість переглядів і репостів на різних онлайн-платформах.

Як видно на кадрах, такий спосіб видалення вм'ятини на автомобілі дійсно простий та водночас ефективний. На місце кузовного пошкодження хрест-навхрест клеїться скотч в кілька шарів (втім, тут вся залежить від розміру вм'ятини). Після цього клейка стрічка різко зривається, завдяки чому вона тягне за собою погнутий метал і повертає його у початкове положення.У підсумку автомобіль набуває свого колишнього, доаварійного зовнішнього вигляду.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що блогери з'ясували, скільки автомобіль може проїхати "лампочці".

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