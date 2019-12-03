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3 грудня • оновлено в 20:40
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ВАЗ-2101 з начинкою BMW та Lancia потребує нового власника

4.2т
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У Литві виставили на продаж єдиний у своєму роді ВАЗ-2101. Автомобіль був підготовлений для участі у кільцевих перегонах та повністю "перекроєний". Коштує він, відповідно, недешево.

Як з'ясував OBOZREVATEL, з легендарними "Жигулями" цю "копійку" споріднює лише кузов. В решті ж це унікальна, зовсім інша машина.

У Литві продають унікальну ВАЗ-2101

У Литві продають унікальну ВАЗ-2101

thedrive.com

Міркуйте самі: за основу було узято шасі BMW 3-Series у кузові E46, а під капотом прописався 2-літровий турбомотор від легендарної Lancia Delta HP Integrale потужністю 400 к.с., підсилений кованими поршнями JE, шатунами FCP і алюмінієвим радіатором.

У Литві продають унікальну ВАЗ-2101

У Литві продають унікальну ВАЗ-2101

thedrive.com

Окрім того, кузов гоночного ВАЗа отримав пластикові розширювачі арок, масивне антикрило і розвинений передній бампер, а на місці звичайних коліс прописалися 17-дюймові низькопрофільні диски на гоночних покришках. В особливій підвісці були використані компоненти від BMW E36 і E46, а гальмівну систему зробили більш витривалою завдяки супортам від Porsche 911. Зчеплення – керамічне.

У Литві продають унікальну ВАЗ-2101

У Литві продають унікальну ВАЗ-2101

thedrive.com

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Загалом, під час будівництва машини завдання полягало в тому, щоб "копійка" виявилася якомога потужнішою і легшою. І, схоже, інженерам це вдалося. Гоночний пробіг автівки становить всього 300 км.

Купити ВАЗ-2101 для перегонів пропонується за 24 229 доларів. Стільки ж коштує, наприклад, нова Toyota Corolla.

Як раніше OBOZREVATEL, в одному з гаражів під знесення виявили ВАЗ-2105 з пробігом всього 41 км.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
б/к автомобіль ВАЗ Лада ретро
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Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Нахрена эта чушь на украинском ресурсе?
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