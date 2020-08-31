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В Японії винайшли покришки, яким не страшні проколи

Стас Сіділєв
Стас Сіділєв
Новини
2,6 т.
Нові покришки run-flat виявляться безпечними, доступними та екологічними

Нові покришки run-flat виявляться безпечними, доступними та екологічними.

Компанія Omikenshi з Японії вдосконалила технологію покришок run-flat, які захищені від проколів. Фахівцям вдалося створити екологічну конструкцію, яка до того ж знизить вартість.

Покришки run-flat дозволяють проїхати певну відстань після проколу колеса. Це дозволяє дістатися СТО для процедури шиномонтажу. Оснащені такими покришками автомобілі нерідко продаються без запасного колеса. Але є недолік – висока ціна. За інформацією Nikkei, компанія Omikenshi вирішила цю проблему.

Замість віскозної арматури, фахівці запропонували використовувати нове волокно, яке дешевше і простіше у виготовленні, а в процесі виробництва викидає в два рази менше вуглецю. Крім того, новий компонент дозволить значно знизити вартість "безпрокольних" покришок.

Своєрідне армування додатковими волокнами необхідно шинам run-flat не тільки для підвищеної жорсткості, але і для опору сильному нагріванню, що викликане рухом на спущеній шині.

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше розповідав про незвичайний евакуатор, який здатний забрати автомобіль за кілька секунд.

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