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6 січня • оновлено в 10:14
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В якому вигляді Таврію та Славуту хотіли продавати в Європі: рідкісні фото

1.8т
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Мало хто знає, що в середині 2000-х легендарні українські автомобілі ЗАЗ Таврія і Славута могли отримати друге життя. Причому не на батьківщині, а в ... Греції.

Як з'ясував OBOZREVATEL, ще в жовтні минулого року в Мережі були опубліковані унікальні ескізи позашляховика Lada 4x4 зі зміненою зовнішністю cпеціально для європейського ринку. Виявляється, ще у 2005 році директор російського підприємства АвтоВАЗ Джон Мілонас задумав налагодити на своїй батьківщині, у Греції, випуск "Ниви" і продавати її в ЄС під зовсім іншим брендом. Але для цього він хотів злегка освіжити модель, тому доручив дизайнеру АвтоВАЗу Володимиру Ярцеву, який працював над зовнішністю ВАЗ-2110, розробити рестайлінг моделі. Ярцев виконав наказ шефа і показав йому свої малюнки. А заодно розробив оновлений дизайн для двох "зазовськіх" моделей - Таврія і Славута. Мовляв, якщо Нивуплануєте випускати у Європі, так чому б не зайнятися і "Запорожцями"?

Lada 4x4 - грецький проект

Lada 4x4 - грецький проект

autorambler.ru

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Однак якщо на проект нової Lada 4x4 ЗМІ звернули увагу, то Таврія і Славута залишилися без належної уваги. Хоча ескізи вийшли досить цікаві. Ярцев запропонував залишити вихідний дизайн моделі, зробивши їх лише трохи сучаснішими за допомогою недорого пластикового обважування передньої частини та "корми", а також нових колісних дисків.

Проект ЗАЗ Славута для ринку Європи

Проект ЗАЗ Славута для ринку Європи

autorambler.ru

Проект ЗАЗ Таврія для ринку Європи

Проект ЗАЗ Таврія для ринку Європи

autorambler.ru

Задумка була досить амбітною, але втілитися в життя їй не судилося: проект знаходився на ранній стадії, до його розвитку "не доходили руки", а коли Джон Мілонас пішов на пенсію, то зовсім вирішив відмовитися від ідеї випуску ВАЗів та ЗАЗів в Греції.

Lada 4x4 - грецький проект

Lada 4x4 - грецький проект

autorambler.ru

Lada 4x4 - грецький проект

Lada 4x4 - грецький проект

autorambler.ru

Lada 4x4 - грецький проект

Lada 4x4 - грецький проект

autorambler.ru

Lada 4x4 - грецький проект

Lada 4x4 - грецький проект

autorambler.ru

У підсумку, всі ці три автомобіля так і залишилися на папері. Навіть макети не були побудовані.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL, публікував список 10 найгірших авто Європи.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
ретро фотографии ЗАЗ
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Юг Руси
Юг Руси
" легендарные украинские автомобили ЗАЗ" - ))))))))))))))))
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