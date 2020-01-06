В якому вигляді Таврію та Славуту хотіли продавати в Європі: рідкісні фото

Мало хто знає, що в середині 2000-х легендарні українські автомобілі ЗАЗ Таврія і Славута могли отримати друге життя. Причому не на батьківщині, а в ... Греції.

Як з'ясував OBOZREVATEL, ще в жовтні минулого року в Мережі були опубліковані унікальні ескізи позашляховика Lada 4x4 зі зміненою зовнішністю cпеціально для європейського ринку. Виявляється, ще у 2005 році директор російського підприємства АвтоВАЗ Джон Мілонас задумав налагодити на своїй батьківщині, у Греції, випуск "Ниви" і продавати її в ЄС під зовсім іншим брендом. Але для цього він хотів злегка освіжити модель, тому доручив дизайнеру АвтоВАЗу Володимиру Ярцеву, який працював над зовнішністю ВАЗ-2110, розробити рестайлінг моделі. Ярцев виконав наказ шефа і показав йому свої малюнки. А заодно розробив оновлений дизайн для двох "зазовськіх" моделей - Таврія і Славута. Мовляв, якщо Нивуплануєте випускати у Європі, так чому б не зайнятися і "Запорожцями"?

Lada 4x4 - грецький проект autorambler.ru

Однак якщо на проект нової Lada 4x4 ЗМІ звернули увагу, то Таврія і Славута залишилися без належної уваги. Хоча ескізи вийшли досить цікаві. Ярцев запропонував залишити вихідний дизайн моделі, зробивши їх лише трохи сучаснішими за допомогою недорого пластикового обважування передньої частини та "корми", а також нових колісних дисків.

Проект ЗАЗ Славута для ринку Європи autorambler.ru

Проект ЗАЗ Таврія для ринку Європи autorambler.ru

Задумка була досить амбітною, але втілитися в життя їй не судилося: проект знаходився на ранній стадії, до його розвитку "не доходили руки", а коли Джон Мілонас пішов на пенсію, то зовсім вирішив відмовитися від ідеї випуску ВАЗів та ЗАЗів в Греції.

Lada 4x4 - грецький проект autorambler.ru

Lada 4x4 - грецький проект autorambler.ru

Lada 4x4 - грецький проект autorambler.ru

Lada 4x4 - грецький проект autorambler.ru

У підсумку, всі ці три автомобіля так і залишилися на папері. Навіть макети не були побудовані.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL, публікував список 10 найгірших авто Європи.

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