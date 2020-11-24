У яких випадках вмикається 'аварійка' згідно з ПДР: названо 8 випадків

Велика кількість українських автомобілістів часто використовує "аварійку" для зупинки в заборонених місцях в особистих цілях та як подяку іншим водіям, які поступилися дорогою. Однак ПДР регламентують використання цього сигналу в інших випадках. Усього таких випадків вісім, і з вищезгаданими двома вони не мають нічого спільного.

Зокрема, як пише організація "Дорожній Адвокат" на своєму сайті, увімкнення "аварійки" потрібне:

у разі вимушеної зупинки на дорозі (наприклад, якщо водію чи пасажиру стало зле);

якщо автомобіль було зупинено поліцією;

якщо водія засліпило світло фар зустрічного транспортного засобу;

за технічної несправності автомобіля;

на автомобілі, який буксирується;

на транспортних засобах, що перевозить дітей і має відповідний розпізнавальний знак;

на всіх автомобілях колони під час зупинки на дорозі;

якщо сталася ДТП.

В інших випадках використання аварійної сигналізації є незаконним. І за це передбачено покарання у вигляді накладення штрафу в 425 грн (ч. 2 ст. 122, ст. 125 КпАП), хоча патрульні можуть обмежитися і попередженням. Якщо ж порушення правил користування "аварійкою" призвело до аварії, то сума штрафу зростає до 680 грн. Крім того, водія можуть позбавити прав на термін від 6 до 12 місяців.

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