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13 травня • оновлено в 16:40
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В Україну приїхав гібридний кросовер Honda

1.6т
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Згідно зі стратегією електрифікації бренду в Європі, Honda Motor Co. активно трансформує модельний ряд, розробляє і подає нові моделі гібридів i електрокарів.

Honda CR-V Hybrid

Honda CR-V Hybrid

hondanews.eu

Україна розглядається виробником як невід'ємна частина загальноєвропейського автомобільного ринку, тому модельний ряд Honda в Україні поступово уніфікується з європейським. "Першою ластівкою" електрифікації в Україні став початок продажів нового CR-V Hybrid.

ЧИТАЙТЕ: Honda готується розширити сімейство електромобілів

Бренд Honda починає новий "електричний" етап свого розвитку, пропонуючи своїм украінськiм прихильникам доторкнутися до новітніх технологій майбутнього вже сьогодні і познайомитися з новим гібридом в салонах офіційних дилерів Honda в Україні.

Honda CR-V Hybrid

Honda CR-V Hybrid

hondanews.eu

ЧИТАЙТЕ: Сімейні цінності: тестуємо оновлений Honda CR-V

Honda CR-V Hybrid

Honda CR-V Hybrid

hondanews.eu

Гібрид нового покоління CR-V Hybrid оснащений передовою технологією i-MMD, яка наділяє автомобіль динамікою електромобіля забезпечуючи при цьому витрата палива на рівні 5 літрів на 100 км в місті. З особливостями автомобіля можна ознайомитися у віртуальному турі.

Honda CR-V Hybrid

Honda CR-V Hybrid

hondanews.eu

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанії Honda і General Motors будуть створювати електромобілями разом.

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Читайте всі новини по темі "Автоновини України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Автоновини України
Місце
Україна
Теги
кросовер Honda гібрид нові авто новини авто
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