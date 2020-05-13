В Україну приїхав гібридний кросовер Honda

Згідно зі стратегією електрифікації бренду в Європі, Honda Motor Co. активно трансформує модельний ряд, розробляє і подає нові моделі гібридів i електрокарів.

Honda CR-V Hybrid hondanews.eu

Україна розглядається виробником як невід'ємна частина загальноєвропейського автомобільного ринку, тому модельний ряд Honda в Україні поступово уніфікується з європейським. "Першою ластівкою" електрифікації в Україні став початок продажів нового CR-V Hybrid.

ЧИТАЙТЕ: Honda готується розширити сімейство електромобілів

Бренд Honda починає новий "електричний" етап свого розвитку, пропонуючи своїм украінськiм прихильникам доторкнутися до новітніх технологій майбутнього вже сьогодні і познайомитися з новим гібридом в салонах офіційних дилерів Honda в Україні.

Honda CR-V Hybrid hondanews.eu

ЧИТАЙТЕ: Сімейні цінності: тестуємо оновлений Honda CR-V

Honda CR-V Hybrid hondanews.eu

Гібрид нового покоління CR-V Hybrid оснащений передовою технологією i-MMD, яка наділяє автомобіль динамікою електромобіля забезпечуючи при цьому витрата палива на рівні 5 літрів на 100 км в місті. З особливостями автомобіля можна ознайомитися у віртуальному турі.

Honda CR-V Hybrid hondanews.eu

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанії Honda і General Motors будуть створювати електромобілями разом.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!