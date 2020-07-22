В Україні з'явився найшвидший позашляховик за 3 мільйони

Новітній кросовер Audi RS Q8 вже в Україні. Фото: instagram.com/drive.luxury.

В Україні з'явився найпотужніший позашляховик Audi – RS Q8. Автомобіль знайшли в Києві. При цьому SUV є найшвидшим на трасі Нюрбургринг, а коштує машина від 3 мільйонів грн.

Кросовер Ауді оснащено 600-сильним двигуном. Фото: instagram.com/drive.luxury

Audi RS Q8 2020 – найдорожчий кросовер німецького бренду. Новинка оснащена двічі турбованим двигуном V8 від Lamborghini Urus об'ємом 4 л потужністю 600 к.с.

З такою силовою установкою спортивний кросовер Ауді здатний набирати першу сотню за 3,8 с і розганятися до максимальних 305 км/год.

Автомобіль бачили не лише в Києві, а й у Львові. Фото: instagram.com/lvivcars

У листопаді минулого року кросовер Audi RS Q8 подолав трасу Нюрбургрінг за 7 хв 42,253 сек. Завдяки рекордному заїзду автомобіль став найшвидшим позашляховиком на гоночній трасі.

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