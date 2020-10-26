В Україні зняли рідкісний Porsche за 1 млн доларів

У Києві сфотографували один з найрідкісніших та найдорожчих автомобілів у історії – Porsche Carrera GT. Свого часу було вироблено лише трохи більше 1 200 таких машин, і сьогодні на вторинному ринку вартість за деякі екземпляри доходять до 1 000 000 доларів.

Фото ексклюзивного автомобіля виявилася в розпорядженні видання First Gear. Це один з 1270 випущених суперкарів, який вироблявся німецькою компанією у 2003-2006 роках. Головна особливість Porsche Carrera GT – він був розроблений з урахуванням напрацювань, отриманих при створенні "леманівських" прототипів у 1990-х роках.

Кузов автомобіля зроблений з вуглепластика у вигляді монокока, як у болідів Формули 1, а під капотом встановлено 5,7-літровий V10 потужністю 612 сил, зістикований із 6-ступіневим автоматом і передає тягу на задні колеса. З такою технікою Porsche Carrera GT прискорюється до 100 км/год за 3,9 сек і розвиває максимальну швидкість 330 км/год.

Цікаво, що новий Porsche Carrera GT коштував 450 тис. доларів, але з огляду на те, що це колекційне авто, ціна на нього постійно зростає – зараз за екземпляри в хорошому стані власники просять вже 800 000 – 1 000 000 доларів, а деякі моделі продають за іще більші гроші.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні можуть подорожчати старих авто з Німеччини. Втім, стосується це не всіх машин.