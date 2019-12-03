В Україні знайшли рідкісний 30-річний ЗАЗ із пробігом 121 км

У Києві виявили ексклюзивний "Запорожець". Автомобіль прикметний мінімальним пробігом та рідкісною версією виконання.

Як стало відомо OBOZREVATEL, машина була знайдена автоблогером Roma Uracco, який спеціалізується на пошуку "капсул часу".

ЗАЗ-968МД drive2.ru

У цього "Запорожця" на одометрі всього 121 км drive2.ru

Йдеться про ЗАЗ-968М 1992 року випуску, на одометрі якого – лише 121 км (з яких 14 км були "накатані" торік). Машина перебуває у відмінному стані – щодо кузова, салона та руху немає ніяких нарікань. З часу придбання "Жужик" дбайливо зберігався в гаражі.

ЗАЗ-968 drive2.ru

ЗАЗ-968 drive2.ru

ЗАЗ-968 drive2.ru

Водночас перед нами не звичайний "Запорожець", а в модифікації МД – такий автомобіль оснащений зміненим керуванням для осіб із пошкодженням однієї ноги. Від стокового "968-го" воно відрізняється в наступному: в підлозі є лише одна падаль, що відповідає за зчеплення. А ось газ та гальмо здійснюється за допомогою перемикачів, що розташовані під кермом, та великого важеля на центральному тунелі відповідно.

Крім МД, у ЗАЗ-968М було ще три версії для людей з обмеженими фізичними можливостями:

968МБ – для осіб, які позбавлені обох ніг;

968МР – для осіб, у яких пошкоджені або відсутні одна рука та одна нога;

968-МГ – також для осіб, у яких ампутована одна нога, але з менш потужним двигуном – на 27 к.с.

ЗАЗ-968 drive2.ru

ЗАЗ-968 drive2.ru

ЗАЗ-968 drive2.ru

Що ж стосується ЗАЗ-968 МД, він оснащений 1,2-літровим карбюраторним мотором з віддачею 41 к.с. Позначку 100 км/год машина вагою 840 кг долає за 32 секунди, максимальна швидкість дорівнює 118 км/год.

До речі, крім усього іншого, блогеру вдалося протестувати цей автомобіль.

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