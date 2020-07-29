В Україні знайшли нову Audi за 3 мільйони гривень

В Україні знайшли нову модель Ауді за 3 мільйони. Фото: instagram.com/vehicles.exclusive.

В Україну завезли цілу партію універсалів Audi RS6 – потужний автомобіль з 600-сильним двигуном і величезним багажником. Ціни стартують від 3 мільйонів гривень.

Двигун V8 дозволяє набирати 100 км/год за 3,6 с. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 км/год, але спеціальний пакет налаштувань дозволить розширити ліміт до 305 км/год.

За стійкість і керованість відповідають повний привід Quattro і адаптивні амортизатори. Також новий Audi RS6 отримав регульовану пневмопідвіску. Зовні від стандартного універсалу Audi А6 Avant спортивна модифікація відрізняється агресивним обвісом.

Audi RS6 оснащено V8 потужністю 600 к.с. Фото: instagram.com/vehicles.exclusive

OBOZREVATEL раніше показував найшвидший позашляховик у світі від Audi, який з'явився в Україні.