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В Україні знайшли нову Audi за 3 мільйони гривень

Стас Сіділєв
Стас Сіділєв
Новини
1,7 т.
В Україні знайшли нову модель Ауді за 3 мільйони. Фото: instagram.com/vehicles.exclusive

В Україні знайшли нову модель Ауді за 3 мільйони. Фото: instagram.com/vehicles.exclusive.

В Україну завезли цілу партію універсалів Audi RS6 – потужний автомобіль з 600-сильним двигуном і величезним багажником. Ціни стартують від 3 мільйонів гривень.

Двигун V8 дозволяє набирати 100 км/год за 3,6 с. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 км/год, але спеціальний пакет налаштувань дозволить розширити ліміт до 305 км/год.

За стійкість і керованість відповідають повний привід Quattro і адаптивні амортизатори. Також новий Audi RS6 отримав регульовану пневмопідвіску. Зовні від стандартного універсалу Audi А6 Avant спортивна модифікація відрізняється агресивним обвісом.

Audi RS6 оснащено V8 потужністю 600 к.с.

Audi RS6 оснащено V8 потужністю 600 к.с. Фото: instagram.com/vehicles.exclusive

OBOZREVATEL раніше показував найшвидший позашляховик у світі від Audi, який з'явився в Україні.

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