В Україні запустили онлайн-мапу безпеки на дорогах

На мапі можна налаштувати різні фільтри.

В Україні почала роботу онлайн-мапа, яка дозволяє в режимі реального часу стежити за заходами для підвищення безпеки на дорогах.

Нову функцію запустили на сайті сервісу відкритих даних транспортної галузі, мапа доступна за посиланням. Сервіс дозволяє налаштувати безліч фільтрів для відстеження, наприклад, ходу ремонтних робіт, облаштування розв'язок, автоматичних пунктів зважування вантажівок тощо.

Крім того, доступна інформація про статус і місцезнаходження інфраструктурних об'єктів, відповідальних за підвищення рівня безпеки на дорогах в конкретному регіоні.

Також інтерактивна мапа дозволяє стежити за встановленням сучасних пішохідних переходів, світлофорів, автономного освітлення, системами автоматичної фіксації порушень ПДР.

Безпеку на дорогах України можна відстежувати онлайн. Скріншот карти

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL показував спосіб, за допомогою якого українці обманюють систему автоматичної відеофіксації порушень ПДР.