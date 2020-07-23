В Україні закрили понад 800 нелегальних АЗС

Державна фіскальна служба України повідомила про закриття понад 800 АЗС на території країни, які здійснювали нелегальну діяльність.

За інформацією Encorr, всього за перше півріччя 2020 го було закрито 833 автозаправні станції. При цьому уповноваженими органами перевірено 3206 АЗС.

Таким чином, з незаконного обігу вилучили більше 16 000 тонн палива на суму 381 млн. гривень. Сума штрафів дорівнює 180 мільйонів грн, склали 458 протоколів про адміністративні правопорушення.

Також за перші шість місяців припинили роботу восьми незаконних виробництв палива на території України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, паливо на українських АЗС продовжує дорожчати.