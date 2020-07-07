В Україні за $11 000 продають авто, на якому їздив Зеленський

В Україні виставили на продаж ексклюзивний Chevrolet Silverado 2005 року. Стверджується, що це саме той пікап, який брав участь в зйомках серіалу "Слуга народу".

Відповідне оголошення було розміщено на сайті Autopark.ua.

Chevrolet Silverado, на якому їздив герой Зеленського; autopark.ua

За старий рамний автомобіль, на якому пересувався головний герой Володимира Зеленського – президент Василь Голобородько, просять 10 990 доларів. Як для екзотичного авто ціна не така вже й велика, однак у машини дуже великий пробіг – аж 320 тис. км.

Втім, стан у пікапа непоганий, до того ж, він взутий в нову гуму.

Оголошення про продаж ексклюзивного Chevrolet Silverado; autopark.ua

Оголошення про продаж ексклюзивного Chevrolet Silverado; autopark.ua

Chevrolet Silverado, на якому їздив герой Зеленського; autopark.ua

Chevrolet Silverado, на якому їздив герой Зеленського; autopark.ua

Chevrolet Silverado, на якому їздив герой Зеленського; autopark.ua

Chevrolet Silverado, на якому їздив герой Зеленського; autopark.ua

Крім цього, у "Шеві" ще й гарне оснащення: шкіряний салон, електропакет, потужна акустика Pionner з сабвуфером, кондиціонер, мультимедіа з камерою заднього виду, автозапуск, датчик світла і ксеноновая оптика. Під капотом авто – 4,3-літрова "шістка" на 190 сил, зістикована з 4-ступіневим "автоматом". Також на автомобілі встановлено ГБО.

Василь Голобородько поруч з цим автомобілем; autopark.ua

Chevrolet Silverado на зйомках "Слуги народу" autopark.ua

Відзначається, що пікап готовий до будь-яких перевірок.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні розмитнили дуже рідкісний автомобіль за 15 мільйонів.