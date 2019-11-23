В Україні вводять віртуальні водійські права: коли запрацюють

В середині грудня в Україні представлять цифрові водійські права і техпаспорт автомобіля.

Інновація буде доступна в мобільному додатку "Дія", заявив "Громадському" перший заступник глави Міністерства цифровий трансформації Олексій Вискуб.

"Перший реліз мобільного додатка запрацює з водійськими правами і техпаспортом. Фактично, їх показують патрульної поліції, яка повинна мати планшети, підключені до відповідного реєстру. Так, поліцейські за допомогою QR-коду на правах перевірять у відповідному реєстрі, що машина належить вам і у вас є права", – пояснив чиновник.

Також за допомогою "Дії" українці зможуть перевірити достовірність документів на авто. Буде потрібно сфотографувати відповідний QR-код, і програма відправить запит в необхідний реєстр і покаже відповідь, чи був документ виданий в рамках проекту "Дія" та чи дійсний він.

Пізніше в цьому додатку з'являться студентський квиток, податковий номер і паспорт.

"Приблизно в першому кварталі наступного року ми плануємо вийти навіть на цифровий паспорт громадянина. Безумовно, він буде з обмеженим використанням. Є досить складні кейси, де використовують паспорт, але для того, щоб сісти на поїзд або внутрішні авіаперевезення, смартфона буде досить", – повідомив Вискуб.

Водійське посвідчення Itc

Як писав OBOZREVATEL, в Україні в листопаді 2019 року закінчується термін водійських посвідчення, які видавали тимчасово на два роки, тому їх потрібно обміняти.

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