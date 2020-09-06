В Україні стартували продажі Honda Jazz e:HEV

В Україні почалися продажі четвертої генерації Honda Jazz, але відтепер це виключно гібридна модель i має власне позначення e:HEV. Про це повідомляє пресслужба виробника.

2021 Honda Jazz e:HEV. Фото: honda.ua

В автомобілі застосовується унікальна "хондівська" технологія e:HEV, яку умовно можна описати як "електромобіль, що не потребує зарядки". Ця технологія надає можливість новій моделі досягти рекордно низького рівня витрати пального в місті – 2,4 л на 100 км та надзвичайної розгінної динаміки, що притаманна електромобілям.

2021 Honda Jazz e:HEV. Фото: honda.ua

Такі характеристики стали можливими завдяки використанню потужного електромотору як основного двигуна, тоді як економічний бензиновий ДВС головним чином працює для вироблення електроенергії. Завдяки такому рішенню водій отримує головні переваги електромобіля та при цьому не витрачає час на підзарядку батареї, як це було б необхідно в разі "звичайного" електромобіля.

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Нова модель оснащена найбільш передовим комплексом систем безпеки Honda SENSING, який передбачає системи запобігання зіткненню, адаптивного круїз-контролю з функцією підтримання дистанції під час руху з низькою швидкістю, підтримання руху в смузі, запобігання з’їзду з дороги, розпізнавання дорожніх знаків, автоматичного перемикання ближнього/дальнього світла та інші.

Також уперше у такому класі авто водій та пасажири захищені 10-ма подушками безпеки, де на додаток до традиційних фронтальних і бокових подушок i бокових шторок додалися бокові подушки на задніх сидіннях та подушка між водієм і переднім пасажиром.

Уперше в такому класі авто водій і пасажири захищені 10-ма подушками безпеки. Фото: honda.ua

Для України новий Jazz e:HEV є втіленням стратегії Honda Electric Vision. Відповідно до концепції e:TECHNOLOGY передбачає створення електрифікованих моделей, в яких максимальна ефективність і видатна повсякденна зручність використання поєднуються із задоволенням від керування, що дарує надзвичайні емоції завдяки новітнім та інноваційним технологіям Honda.

Місткий багажник Honda Jazz e:HEV. Фото: honda.ua

Сучасна еволюція дизайну дає змогу шляхом простих ліній і форм надати зовнішності Honda Jazz "позачасовий" вигляд. Його плавні контури, довгі лінії даху та стиль, споріднений із попередніми поколіннями, утворює миттєво впізнаваний силует.

2021 Honda Jazz e:HEV. Фото: honda.ua

Щоб зробити революцію в сутності свого компактного міського автомобіля, Honda зосередилася на новій філософії дизайну, укладеній в японське поняття "Yoo no bi". Це поняття визнає красу, яка існує в повсякденних предметах, які з часом відточуються, щоб зробити їх ще більш красивими та приємними для використання з конкретною метою.

"Ми розробили цей автомобіль як творіння, що має силу збагатити повсякденне життя тих, хто ним користується", – пояснює Такекі Танака, керівник проєкту.

Honda ставить в основу дизайну зручність, тому панель приладів спроєктовано за сучасними вимогами та побудовано навколо екранів розважально-інформаційної системи. 7-дюймовий дисплей панелі приладів і центральний 9-дюймовий сенсорний екран сприяють комфортному та безпечному водінню.

7-дюймовий дисплей панелі приладів і центральний 9-дюймовий сенсорний екран сприяють комфортному та безпечному водінню. Фото: honda.ua

До інформаційно-розважальних функцій і програм можна отримати доступ через сенсорний екран або доповнити контентом із смартфонів за допомогою Android Auto та Apple CarPlay.

До інформаційно-розважальних функцій і програм можна отримати доступ через сенсорний екран або зі смартфонів за допомогою Android Auto та Apple CarPlay. Фото: honda.ua

Для більш детального знайомства з новою моделлю Jazz e:HEV запрошуємо відвідати салони офіційних дилерів Honda в Україні.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія Honda і General Motors створили альянс для розроблення електромобілів

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