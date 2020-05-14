В Україні скасували штрафні бали для водіїв: як тепер відповідатимуть за порушення

В Україні з 14 травня почав діяти закон про скасування штрафних балів для водіїв за порушення правил дорожнього руху.
Тепер штрафи треба буде оплачувати грошима. Відповідний закон 566-IX Верховна Рада ухвалила 24 квітня.
Він, зокрема, виключає із КУпАП норми про дію адміністративного стягнення у вигляді штрафних балів, що накладається на громадян за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.
Зазначимо, що система штрафних балів діяла в Україні з 2015 року. Згідно до нею, кожному громадянину, який має право на керування транспортним засобом, щороку з початку (або дня отримання права керування транспортним засобом) і до кінця року нараховувалися 150 балів. Їх водій міг використовувати замість грошового штрафу.
Якщо було зафіксовано правопорушення у сфері гарантування безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі, то від загальної кількості балів громадянина, який скоїв правопорушення, віднімалася кількість штрафних балів, передбачених відповідною статтею.
Йшлося про такі порушення, кожне з яких "коштувало" 50 балів:
перевищення швидкості;
проїзд на заборонний сигнал;
порушення правил зупинки і стоянки;
порушення заборони рухатися смугою для громадського транспорту, тротуаром або пішохідною доріжкою;
виїзд на смугу зустрічного руху;
порушення правил перетину залізничного переїзду.
Однак із четверга, 14 травня, за порушення ПДР треба буде відразу платити штраф.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує нарахування штрафних балів за порушення правил дорожнього руху.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Автоновини України" на сайті "OBOZREVATEL".