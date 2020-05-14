В Україні скасували штрафні бали для водіїв: як тепер відповідатимуть за порушення

В Україні з 14 травня почав діяти закон про скасування штрафних балів для водіїв за порушення правил дорожнього руху.

Тепер штрафи треба буде оплачувати грошима. Відповідний закон 566-IX Верховна Рада ухвалила 24 квітня.

Він, зокрема, виключає із КУпАП норми про дію адміністративного стягнення у вигляді штрафних балів, що накладається на громадян за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

Зазначимо, що система штрафних балів діяла в Україні з 2015 року. Згідно до нею, кожному громадянину, який має право на керування транспортним засобом, щороку з початку (або дня отримання права керування транспортним засобом) і до кінця року нараховувалися 150 балів. Їх водій міг використовувати замість грошового штрафу.

Якщо було зафіксовано правопорушення у сфері гарантування безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі, то від загальної кількості балів громадянина, який скоїв правопорушення, віднімалася кількість штрафних балів, передбачених відповідною статтею.

Йшлося про такі порушення, кожне з яких "коштувало" 50 балів:

перевищення швидкості;

проїзд на заборонний сигнал;

порушення правил зупинки і стоянки;

порушення заборони рухатися смугою для громадського транспорту, тротуаром або пішохідною доріжкою;

виїзд на смугу зустрічного руху;

порушення правил перетину залізничного переїзду.

Однак із четверга, 14 травня, за порушення ПДР треба буде відразу платити штраф.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує нарахування штрафних балів за порушення правил дорожнього руху.

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