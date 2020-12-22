В Україні 'прописався' гібридний кросовер DS 7 Crossback

В Україні почалися офіційні продажі гібридного кросовера французького бренду DS.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Повнопривідний кросовер DS 7 Crossback E-Tense 4x4 отримав у своє розпорядження гібридну силову установку, що може підзаряджатися.

Вона включає у себе бензиновий 1,6-літровий бензиновий турбомотор, два електродвигуна для приводу кожної пар коліс, 8-ступіневу автоматичну коробку перемикання передач та тяговий акумулятор ємністю 13,2 кВтг.

Потужність ДВС становить 200 к.с., а сумарна потужність досягає 300 л.с. З таким арсеналом новинка здатна розганятися до 100 км/год всього за 5,9 с, а максимальна швидкість досягає 235 км/год. При цьому середня витрата палива становить лише 1,5 л на 100 км.

Завдяки батареї автомобіль може долати на електротязі до 50 км. Вбудований зарядний пристрій потужністю 7,4 кВт дозволяє повністю зарядити АКБ менш ніж за 2 години, а у русі батарею заряджає система рекуперації енергії гальмування.

Для українських покупців новинка буде запропонована у максимальній комплектації Grand Chic. У великій список устаткування увійшли, у тому числі, активна підвіска Active Scan Suspension, система зміни режимів їзди Sensorial Drive, бічні вікна з подвійним ламінуванням, асистент автоматичного паркування, система кругового огляду, сидіння з підігрівом, вентиляцією та масажем, оздоблення з натуральної шкіри, світлодіодні фари. "противотуманки" з функцією підсвічування та інші опції.

Вартість DS 7 Crossback E-Tense 4x4 в Україні стартує з позначки 1 859 900 грн.

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