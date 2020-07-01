В Україні продають ідеальну 'бандитську машину 90-х'

У Старокостянтинові Хмельницької області виставили на продаж незвичайний Mercedes-Benz S-Class W140. За культовий "Кабан", який став одним із символів "лихих 90-х", просять 25 тис. доларів. Відповідне оголошення було розміщено на сайті auto.ria.com.

Настільки висока ціна пояснюється тим, що автомобіль перебуває у відмінному стані. У Mercedes-Benz S500 L 1998 року лише 65 тис. км оригінального пробігу. Для порівняння, велика частина таких седанів, яка зараз продається на вторинному ринку в Україні, мають пробіг в 400 000 – 600 000 км.

Mercedes W140 за 25 000 доларів. Фото: auto.ria.com

При цьому автомобіль жодного разу не ремонтувався – збереглася навіть рідна фарба кузова. Абсолютно всі системи перебувають в робочому стані.

Mercedes W140 за 25 000 доларів. Фото: auto.ria.com

Комплектація у "Кабана" в дусі справжнього S-Class: шкіряна обробка, електропакет, клімат-контроль, круїз-контроль і т.д. Під капотом машини – 320-сильний V8 об'ємом 5 літрів, зістикований з 5-ступіневим "автоматом".

Mercedes W140 за 25 000 доларів. Фото: auto.ria.com

Цікаво, що седан порівняно недавно прописався в Україні – його пригнали в минулому році з Техасу (США).

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