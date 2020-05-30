В Україні повернули до життя рідкісні мопеди Львівського мотозаводу

У київській реставраційної майстерні AC Heritage повернули до життя раритетні мопеди зі Львова.

Відновлені мопеди Львівського мотозаводу facebook.com/oleg.omelnytskiy

Сьогодні продукція Львівського мотозаводу перейшла в категорію раритетів. Знайти комплектний екземпляр практично неможливо, а ті деякі зразки, що дожили до наших днів, активно вивозяться за кордон. Нелегке завдання зберегти технічну історію нашої країни взяли на себе ентузіасти київської реставраційної майстерні AC Heritage. Вони буквально по крихтах збирають вітчизняну мототехніку і відновлюють її до оригінального стану.

Майстрам вже вдалося повернути до життя кілька рідкісних моделей. Серед них – мотовелосипеди 60-х років минулого століття – ЛГЗ В-902, ЛЗМ МВ-042 "Львів'янка" і ЛЗМ МВ-044.

ЛГЗ В-902 (1958-1963) facebook.com/oleg.omelnytskiy

Мотовелосипед В-902 випускався у Львові з 1958 по 1963 рік. Він оснащувався одноциліндровим двотактним двигуном Д-4 об'ємом 45 см3, який розвивав потужність до 1,3 к.с. Легкий (32 кг) мотовелосипед міг розвивати максимальну швидкість до 50 км/год.

Витрата бензину становила 1,5 л на 100 км, а повністю зарядженого бака вистачало на 150 км. Передача крутного моменту на заднє колесо здійснювалося через роликовий ланцюг, закритий спеціальним щитком. Ціна в 1958 році була 1500 руб.

ЛЗМ МВ-042 "Львів'янка" facebook.com/oleg.omelnytskiy

Подальшим розвитком моделі В-902 став мотовелосипед ЛЗМ МВ-042 "Львів'янка", випуск якого організували в 1963 році. На "Львів'янці" встановлено одноциліндровий двотактний двигун Д-5 робочим об'ємом 45 см3 і потужністю 1,2 к.с. Конструкція вузлів трансмісії включала фрикційне двухдисковое сухе зчеплення і втулочно-роликовий ланцюг, який приводив в рух заднє колесо.

Головним достоїнством новинки стала несуча, цельноштампованная рама. Всередині неї був встановлений паливний бак ємністю 2,75 л. Також модель відрізнялася змiненою конструкцією керма, новим більш зручним сідлом з регулюванням по висоті, маятниковою задньою виделкою з пружинним амортизатором і іншими деталями. Новинка отримала сучасний дизайн. Вага моделі становила 35 кг, а максимальна швидкість досягала 40 км/год.

ЛЗМ МВ-044 (1966-1968) facebook.com/oleg.omelnytskiy

Ще одним дітищем реставраторів стала модель ЛЗМ МВ-044. Вона проводилася з 1966 по 1968 роки і змінила на конвеєрі "Львів'янку". Цікавою особливістю цього мопеда був оригінальний дизайн. Це єдиний серійний екземпляр радянської мототехніки в стилі "техно", який потрапив у виробництво. Рубані лінії швидко вийшли з моди, а в 70-х вже домінували вже інші тренди.

Від "Львів'янки" модель МВ-044 успадкувала 1,2-літровий мотор Д-5. Обсяг бака збільшили до 3,8 л в результаті чого запас ходу зріс до 190 км.

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